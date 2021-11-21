Οι κλήσεις της ΕΠΣΘ για την προπόνηση των Μικτών

Την Δευτέρα 22/11/2021 στο Βασδέκειο θα πραγματοποιηθούν εκ νέου οι προπονήσεις των Μικτών ομάδων της ΕΠΣ Θεσσαλίας.
Για την Κ15 η προσέλευση θα γίνει στις 18:15 , και η προπόνηση θ’ αρχίσει στις 18:30. Για την Κ17 η προσέλευση θα γίνει στις 19:30 , και η προπόνηση θ’ αρχίσει στις 19:45.
Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε self test (Σχολείου) την Δευτέρα το μεσημέρι και να προσκομίσει την αντίστοιχη εκτυπωμένη βεβαίωση, εκτός αν προσκομίσει σε ισχύ πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού.
Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στην προπόνηση αθλητής που δεν θα διαθέτει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα.
Ο Ενωσιακός προπονητής των Μικτών ομάδων Αντώνης Μάνδαλος καλεί τους παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Κ15 (2007-2008)
ΑΛΛΝΤΕΡΒΙΣΙ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΤΖΕΚΑΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΡΑΪΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΒΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΠΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΠΕΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΔΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΡΑΪΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΧΑΤΖΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΕΜΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΜΑΚΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΓΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
Κ17 (2005-2006
ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ)
ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΓΚΟΛΛΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
ΚΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
ΤΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
ΣΙΑΜΕΤΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΣΥΡΤΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΒΟΥΡΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
ΤΟΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ)
ΝΙΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΔΡΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΛΛΟΥΣΑΪ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΠΟΒ)
ΤΙΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΣΟΥΛΑ ΑΝΓΚΛΙ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
ΚΑΦΕΤΖΗ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)