Οι τρεις όμιλοι της Β’ Εθνικής – Στον 2ο η Νίκη

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Ανακοινώθηκαν από την ΕΟΚ οι τρεις όμιλοι του φετινού πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής μπάσκετ.

Το ενδιαφέρον είχε στραφεί στο ποιες θα ήταν οι τρεις ομάδες της Αττικής που θα βρισκόταν στον 2ο όμιλο (κεντρικής Ελλάδας) ενώ η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ είναι στον 2ο.

Στην Γ΄ΕΘΝΙΚΗ (National League 2) ΓΣΑ και Ολυμπιακός είναι στον 4ο Όμιλο ενώ στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών η ΑΝΟΡΘΩΣΗ είναι στον 2ο

Aναλυτικά:

Β΄ΕΘΝΙΚΗ National League 1

1ος Όμιλος

ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

ΟΦΗ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ

ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ

ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ

 

2ος Όμιλος

ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ

ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΕΛ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ

ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

 

3ος Όμιλος

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ.

ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΕΚΑ

ΧΑΝΘ

ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ.

ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

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Στην Γ΄ΕΘΝΙΚΗ (National League 2) ΓΣΑ και Ολυμπιακός είναι στον 4ο Όμιλο ενώ στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών η ΑΝΟΡΘΩΣΗ είναι στον 2ο

 

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ (National League 2) 4ος

ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ / ΑΡΧΕΛΑΟΣ

ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

 

 

Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΜΙΛΛΑ

ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ

ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΟ ΣΠΟΡΤΙNΓΚ

ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ

ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ

ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ

ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΜΕΝΤ

ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

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