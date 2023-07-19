Οι τρεις όμιλοι της Β’ Εθνικής – Στον 2ο η Νίκη

Ανακοινώθηκαν από την ΕΟΚ οι τρεις όμιλοι του φετινού πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής μπάσκετ.
Το ενδιαφέρον είχε στραφεί στο ποιες θα ήταν οι τρεις ομάδες της Αττικής που θα βρισκόταν στον 2ο όμιλο (κεντρικής Ελλάδας) ενώ η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ είναι στον 2ο.
Στην Γ΄ΕΘΝΙΚΗ (National League 2) ΓΣΑ και Ολυμπιακός είναι στον 4ο Όμιλο ενώ στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών η ΑΝΟΡΘΩΣΗ είναι στον 2ο
Aναλυτικά:
Β΄ΕΘΝΙΚΗ National League 1
1ος Όμιλος
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
ΟΦΗ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ
2ος Όμιλος
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ
ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΕΛ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
3ος Όμιλος
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ.
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΕΚΑ
ΧΑΝΘ
ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ.
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
——————————–
Στην Γ΄ΕΘΝΙΚΗ (National League 2) ΓΣΑ και Ολυμπιακός είναι στον 4ο Όμιλο ενώ στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών η ΑΝΟΡΘΩΣΗ είναι στον 2ο
Γ΄ΕΘΝΙΚΗ (National League 2) 4ος
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ / ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ
Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΜΙΛΛΑ
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙNΓΚ
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΜΕΝΤ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ