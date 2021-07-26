Ολυμπιακοί Αγώνες: Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών, σήμερα

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε την Σέρβα Νίνα Στογιάνοβιτς στον δεύτερο γύρο του μονού γυναικών στο τένις, στον οποίο κατάφερε να προκριθεί. Στην κολύμβηση ο Απόστολος Χρήστου συμμετείχε στους ημιτελικούς των 100μ. ύπτιο, όπου δεν τα κατάφερε, όπως και η Δώρα Γκουντούρα στη ξιφασκία.
Οι ελληνικές συμμετοχές
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
-Laser Radial Γυναικών: Ιστιοδρομίες 3-4: Βασιλεία Καραχάλιου (08:35, ιστιοδρομία 3)
Kamakura
-RS:X Ανδρών: Ιστιοδρομίες 4-6: Βύρωνας Κοκκαλάνης (09:05, ιστιοδρομία 4)
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
03:00-05:20 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
05:20-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΤΡΙΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
03:00-06:20 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Α) ΦΑΣΗ «64» ΦΑΣΗ «32»(Ζ)
06:20-07:30 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ STREET ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-09:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΦΑΣΗ «16» (Ζ)
09:00-09:45 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ. ΣΥΓΧΡ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
09:50-11:00 ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΣ (Ζ)
11:00-12:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ (Ζ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
12:00-13:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
13:00-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-06:45 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:45-07:40 ΤΕΝΙΣ (Α-Γ) 2ος ΓΥΡΟΣ
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ζ)
09:40-12:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (Α-Γ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
12:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:20-09:50 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
09:50 – 11:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΣΚΗΤ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 55κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
Αρασέ 14:00-14:45 Ζετέ 14:53-15:40 (Back up)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-13:00 ΤΕΝΙΣ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
08:30-11:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:00-16:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Α) ΤΕΛΙΚΟI (Ζ)