Πανάξια πρωταθλήτρια της Α1 ΕΣΚΑΘ αναδείχθηκε η Νίκη Βόλου μετά το υπέρ της 75-64 στο κλειστό της Νέας Ιωνίας επί του Γ.Σ. Βόλου, ο οποίος έπαιξε τον δικό του ρόλο στην άνοδο των κυανόλευκων στη Γ’ Εθνική, αφού νίκησε δύο αγωνιστικές πριν τους Ικάρους Τρικάλων στο Β. Παρασκευόπουλος.

Το πανηγύρι που στήθηκε μετά το τέλος του ματς ήταν ξεχωριστό, με τους παίκτες αλλά και τους παράγοντες να βγαίνουν από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο, περνώντας μέσα από μία αψίδα θριάμβου, που είχαν σχηματίσει οι μπασκετμπολίστες των ακαδημιών. Ο κάθε παίκτης και μέλος της διοίκησης άκουγε το όνομά του από τα μεγάφωνα και γνώριζε την αποθέωση, ενώ αμέσως μετά παραλάμβανε το μετάλλιό του. Στο τέλος ο αρχηγός Παναγιώτης Τσώλης σήκωσε το κύπελλο (σ.σ. της Ερασιτεχνικής Νίκης, καθώς από την ΕΣΚΑΘ θα γίνει η απονοή στο πρώτο εντός έδρας ματς της νέας σεζόν) μαζί με τον γιο του, Γιώργο, και τον Στέλιο Τσαβέ. Παράλληλα, στα μεγάφωνα ακουγόταν το We are the Champions και χιλιάδες λευκά χαρτάκια στον αέρα έδωσαν τον ανάλογο τόνο στους πανηγυρισμούς, που συνεχίστηκαν και στ’ αποδυτήρια με τους παίκτες του Λάμπρου Πρέκα να φωνάζουν όλα τα συνθήματα της νικιώτικης εξέδρας.

