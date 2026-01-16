H εικοσάδα του Νέστου για το ματς με τη Νίκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με 20 παίκτες ήρθε στον Βόλο για το σαββατιάτικο (17/1, 15.00) ματς με τη Νίκη ο Νέστος Χρυσούπολης. Αυτοί είναι οι: Μούτσα, Αστράς, Δερμιτζάκης, Γκιώνης, Δημητριάδης, Γιαξής, Τσίκος, Κωστίκα, Σαπουντζής, Ψάλτης, Σταυρόπουλος, Λέλεκας, Ντοριάν, Ντοναλντόνι, Γκάτα, Φράνκο Σέα, Γλυνός, Βρύζας, Εσονό, Κομλιάς.

Οι βασικοί Τσαμούρης και Δαλιανόπουλος είναι εκτός λόγω τιμωρίας, όπως και ο νεοαποκτηθείς Δούμτσης.