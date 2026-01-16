H εικοσάδα του Νέστου για το ματς με τη Νίκη

Με 20 παίκτες ήρθε στον Βόλο για το σαββατιάτικο (17/1, 15.00) ματς με τη Νίκη ο Νέστος Χρυσούπολης. Αυτοί είναι οι: Μούτσα, Αστράς, Δερμιτζάκης, Γκιώνης, Δημητριάδης, Γιαξής, Τσίκος, Κωστίκα, Σαπουντζής, Ψάλτης, Σταυρόπουλος, Λέλεκας, Ντοριάν, Ντοναλντόνι, Γκάτα, Φράνκο Σέα, Γλυνός, Βρύζας, Εσονό, Κομλιάς.
Οι βασικοί Τσαμούρης και Δαλιανόπουλος είναι εκτός λόγω τιμωρίας, όπως και ο νεοαποκτηθείς Δούμτσης.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.