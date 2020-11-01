Προπόνηση για την Κ14 της ΕΠΣ Θεσσαλίας

Αύριο Δευτέρα 2/11/2020 στο Βασδέκειο θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση της μικτής ομάδας Κ14.
Ο ενωσιακός προπονητής των Μικτών ομάδων Αντώνης Μάνδαλος καλεί τους παρακάτω ποδοσφαιριστές (Ώρα προσέλευσης 15:45):
ΣΟΥΡΛΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΚΟΚΚΟΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΤΖΕΚΑΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΤΟΞΟΤΗΣ)
ΠΑΣΣΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΜΠΕΚΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΒΑΜΒΑΚΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΤΣΙΑΡΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΚΟΚΚΩΝΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΒΑΪΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΘΩΜΑΪΔΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΜΠΑΝΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΧΑΝΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΣΑΦΙΑΡΙΚΑΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΥΡΚΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΔΡΑΚΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΚΑΪΟ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΣΠΑΝΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΑΠΠΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΑΝΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΤΟΞΟΤΗΣ)