Stop στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΘ λόγω αδειών λειτουργίας γηπέδων!

Προσωρινή αναστολή μέχρι να προσκομιστούν όλα τα έγγραφα και να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες

Για μία ακόμη φορά τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Θεσσαλίας διακόπτονται προσωρινά, καθώς προκύπτει θέμα με τις άδειες λειτουργίας των γηπέδων που χρησιμοποιούνται και οι οποίες δεν έχουν προσκομιστεί από την πλειοψηφία των συλλόγων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις!

Στελέχη της ΕΠΣΘ αναφέρουν στο «Magnesiasports» ότι έχει ζητηθεί απ’ όλους τους συλλόγους ήδη από τις 21 Αυγούστου να προσκομίσουν τις άδειες λειτουργίας των γηπέδων, ωστόσο μόνο ο ΓΣ Αλμυρού φέρεται να έχει προχωρήσει στην κίνηση αυτή. Με το ρίσκο λοιπόν να προκύψουν ευθύνες αν συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια χρήσης ενός γηπέδου να είναι δεδομένο, η ΕΠΣΘ πήρε την απόφαση ν’ αναστείλει τη δράση τουλάχιστον για το ερχόμενο σαββατοκύριακο, μέχρι να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες!

Από πλευράς δήμου Βόλου, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Γιώργος Βλιώρας επεσήμανε στο «Magnesiasports» ότι όλα τα γήπεδα υπ’ ευθύνης του δήμου Βόλου έχουν άδεια λειτουργίας, οπότε τώρα είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσει τι γίνεται τόσο με τα γήπεδα στους υπόλοιπους δήμους της Μαγνησίας όσο και με τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Κάποια γήπεδα έχουν, κάποια σίγουρα όχι, και σύμφωνα με πληροφορίες του «Magnesiasports», κάποιοι δήμοι άρχισαν να δραστηριοποιούνται αλλά ακόμη οι διαδικασίες δεν έχουν προχωρήσει στον απαραίτητο βαθμό.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η νομοθεσία πλέον ζητά να πληρούνται συγκεκριμένα-αυστηρά-κριτήρια για την έκδοση άδειας λειτουργίας ενός αγωνιστικού χώρου, που ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσεται βγαίνει είτε από τον οικείο δήμο, ή από την Περιφέρεια (όπως γίνεται για παράδειγμα στην περίπτωση του ΕΑΚ λόγω δηλούμενης χωρητικότητας). Το ερώτημα είναι λοιπόν αν οι διαδικασίες ολοκληρωθούν μέσα σε μία εβδομάδα, ή αν από το επόμενο σαββατοκύριακο (8-9 Νοεμβρίου) οι ομάδες θ’ αρχίζουν ν’ αναζητούν γήπεδα προκειμένου να δώσουν αγώνες…

Χρυσόστομος Τρίμμης