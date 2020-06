Συγκλονιστικός Αντετοκούνμπο σε πορεία για τον Φλόιντ: Θέλουμε δικαιοσύνη

Σε πορεία διαμαρτυρίας εναντίον του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, συμμετείχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέρφια του, τονίζοντας πως ήρθε η ώρα για αλλαγή και δικαιοσύνη.

Oι Γιάννης, Θανάσης, Άλεξ και Κώστας συμμετείχαν σε διαδήλωση μαζί με άλλους παίκτες των Μπακς, φορώντας μπλούζες που έγραφαν «I can’t breathe».

«Θέλουμε αλλαγή, θέλουμε δικαιοσύνη και αυτό θα κάνουμε. Θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στο Μιλγουόκι και να μην φοβούνται να περπατήσουν στους δρόμους. Πώς θα νιώσουν τα παιδιά μου, όταν μετά από χρόνια, δουν όλους όσοι έχουν πεθάνει από το ρατσισμό; Θα έχουν μίσος στην καρδιά τους και δεν το θέλω αυτό. Δεν έχει σημασία το χρώμα, είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν το κάνουμε αυτό για δημοσιότητα, δεν με νοιάζει, απλά σας αγαπώ και θέλω να δείτε ότι είμαι εδώ μαζί σας», είπε ο Greek Freak.

Σημειώνεται ότι ο «Greek Freak» είχε ξεσπάσει λίγο μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, γράφοντας στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media «φτάνει πια, είναι ώρα για αλλαγή»

“We want change. We want justice.”

Giannis addressing the protesters in Milwaukee

(via @Sam__CT) pic.twitter.com/IIKT5d3uau

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2020