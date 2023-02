Την Πέμπτη η απολογία για το Ατρόμητος-ΑΕΚ

Απειλούνται και με αφαίρεση βαθμών οι Περιστεριώτες

Ατρόμητος και ΑΕΚ κλήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή για τα γεγονότα που οδήγησαν στη μη διεξαγωγή του αγώνα της Κυριακής στο Περιστέρι. Η διαδικασία θα γίνει την Πέμπτη στις 13:30, στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο.

Οι γηπεδούχοι καλούνται σχετικά με τις συνθήκες που κρίθηκαν αντικανονικές για την διεξαγωγή του αγώνα και με βάση τα άρθρα που έχουν κληθεί απειλούνται και με αφαίρεση 3 βαθμών, πέρα από το να χάσουν το παιχνίδι στα χαρτιά ως υπαίτιοι για τη μη διεξαγωγή του ως γηπεδούχοι. Ένα από τα άρθρα για τα οποία καλείται η ΑΕΚ, το 15 4α, αφορά είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεδομένου ότι δεν είχαν πάρει εισιτήρια οι «κιτρινόμαυροι», πιθανότατα αφορά στην παρουσία κάποιων μη διαπιστευμένων στον αγωνιστικό χώρο.

Η απόφαση αναμένεται άμεσα, δηλαδή πιθανότατα την Παρασκευή, ενώ υπάρχει δικαίωμα έφεσης που θα εκδικαστεί από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, με την υπόθεση να μπορεί να φτάσει ακόμη και στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάνης.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δεν μπορεί να τραβήξει πολύ χρονικά, αφού υπενθυμίζεται πως στις 12 Μαρτίου ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος και κατόπιν θα πρέπει να επικυρωθεί η βαθμολογία πριν την έναρξη των play off και των play out. Και η τύχη του συγκεκριμένου αγώνα είναι σημαντική τόσο για τη βαθμολογία ΑΕΚ και Ατρομήτου, όσο πιθανώς για το αν οι Περιστεριώτες θα παίξουν στα play off ή στα play out.

Παράλληλα σε απολογία κλήθηκαν και οι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ για τα παιχνίδια με Ολυμπιακό, Λαμία και ΠΑΣ Γιάννινα αντίστοιχα. Από την ομάδα του Ηρακλείου κλήθηκε και ο προπονητής τερματοφυλάκων και συνεργάτης του Βάλντας Νταμπράουσκας, Γκασιούνας.