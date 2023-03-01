Το πρόγραμμα της ΕΠΣΘ για το σαββατοκύριακο

Στις τρεις τοπικές κατηγορίες ποδοσφαίρου
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Η αγωνιστική δράση έχει διακοπεί μέχρι και τις 3 Μαρτίου λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους, ωστόσο η ΕΠΣ Θεσσαλίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα για το σαββατοκύριακο 4-5 του μηνός.

Η Α’ ΕΠΣΘ συνεχίζεται με τη 16η αγωνιστική, ενώ η Β’ κατηγορία με τη 13η και η Γ’ με τη 12η.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α’ ΕΠΣΘ-16η αγωνιστική

ΑΓΩΝ    ΗΜΕΡ.  ΩΡΑ       ΓΗΠΕΔΟ               ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ    ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΣΟΥΡΠΗΣ             ΑΙΑΣ      ΠΥΡΑΣΟΣ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ      ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ      ΘΗΣΕΑΣ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΣΕΣΚΛΟΥ              ΑΚΡΟΠΟΛΗ        ΔΗΜΗΤΡΑ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ         11:00     Β. ΕΑΚ   ΤΟΞΟΤΗΣ             ΑΕ 2002

5 ΜΑΡΤΙΟΥ         11:00     ΑΓΧΙΑΛΟΥ           ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ   ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ         11:00     ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ             ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ         ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΑΛΜΥΡΟΥ           ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ      ΡΗΓΑΣ Φ.

Β’ ΕΠΣΘ-13η αγωνιστική

ΗΜΕΡ.  ΩΡΑ       ΓΗΠΕΔΟ               ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ    ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΒΟΗΘ. ΕΑΚ         ΙΑΣΩΝ ΑΜ           ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ.

4 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΠΛΑΤΑΝΟΥ         ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ         19:30     ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ         ΣΚΙΑΘΟΣ              ΔΙΑΓΟΡΑΣ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ         19:30     ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ  ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ    ΣΚΟΠΕΛΟΣ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ         11:00     ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ         ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΒ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ         18:00     ΒΟΗΘ. ΕΑΚ         ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ              ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Γ’ ΕΠΣΘ-12η αγωνιστική

ΑΓΩΝ    ΗΜΕΡ.  ΩΡΑ       ΓΗΠΕΔΟ               ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ    ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  ΝΑ ΝΙΚΗΣ            ΠΗΛΕΑΣ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ         ΗΡΑΚΛΗΣ            ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ         ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.

5 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ         15:00     ΧΛΟΗΣ  ΧΛΟΗ    ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΡΕΠΟ: ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

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