Το πρόγραμμα της ΕΠΣΘ για το σαββατοκύριακο

Η αγωνιστική δράση έχει διακοπεί μέχρι και τις 3 Μαρτίου λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους, ωστόσο η ΕΠΣ Θεσσαλίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα για το σαββατοκύριακο 4-5 του μηνός.
Η Α’ ΕΠΣΘ συνεχίζεται με τη 16η αγωνιστική, ενώ η Β’ κατηγορία με τη 13η και η Γ’ με τη 12η.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Α’ ΕΠΣΘ-16η αγωνιστική
ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΣΟΥΡΠΗΣ ΑΙΑΣ ΠΥΡΑΣΟΣ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΘΗΣΕΑΣ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΣΕΣΚΛΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 11:00 Β. ΕΑΚ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 2002
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 11:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 11:00 ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΡΗΓΑΣ Φ.
Β’ ΕΠΣΘ-13η αγωνιστική
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ ΙΑΣΩΝ ΑΜ ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ.
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 19:30 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 19:30 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΒ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 18:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Γ’ ΕΠΣΘ-12η αγωνιστική
ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣ ΠΗΛΕΑΣ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 ΧΛΟΗΣ ΧΛΟΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΡΕΠΟ: ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ