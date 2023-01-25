Το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣΘ (28-29 Ιανουαρίου)

Δράση και στις τρεις κατηγορίες του τοπικού ποδοσφαίρου
Δημοσιεύθηκε
14
Shares
Share
Tweet

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣΘ ανακοίνωσε το πρόγραμμα αγώνων της Α’ ΕΠΣΘ (12η Αγωνιστική), της Β’ ΕΠΣΘ (9η Αγωνιστική) & της Γ’ ΕΠΣΘ (8η Αγωνιστική).

Αυτό έχει ως εξής:

A’ ΕΠΣΘ

ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
12η 28-Ιαν-23 15:00 ΣΟΥΡΠΗΣ ΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
12η 28-Ιαν-23 15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΥΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
12η 28-Ιαν-23 15:00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ
12η 29-Ιαν-23 11:00 ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
12η 29-Ιαν-23 15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΟΞΟΤΗΣ
12η 29-Ιαν-23 15:00 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΡΗΓΑΣ Φ. ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
12η 29-Ιαν-23 15:00 ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΕ 2002 ΔΗΜΗΤΡΑ

Β’ ΕΠΣΘ

ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
28-Ιαν-23 15:00 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΩΝ ΑΜ
28-Ιαν-23 15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ ΔΑΦΝΗ
28-Ιαν-23 19:30 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ
29-Ιαν-23 11:00 Β. ΕΑΚ ΑΠΟΒ ΔΙΑΓΟΡΑΣ
29-Ιαν-23 12:00 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΑΝΘ. ΓΑΖΗΣ
29-Ιαν-23 15:00 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Γ’ ΕΠΣΘ

ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
28-Ιαν-23 15:00 ΧΛΟΗΣ ΧΛΟΗ ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
28-Ιαν-23 15:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
28-Ιαν-23 15:00 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
29-Ιαν-23 11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣ
29-Ιαν-23 15:00 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ ΠΗΛΕΑΣ

 

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ