Το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣΘ (28-29 Ιανουαρίου)

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣΘ ανακοίνωσε το πρόγραμμα αγώνων της Α’ ΕΠΣΘ (12η Αγωνιστική), της Β’ ΕΠΣΘ (9η Αγωνιστική) & της Γ’ ΕΠΣΘ (8η Αγωνιστική).
Αυτό έχει ως εξής:
A’ ΕΠΣΘ
|ΑΓΩΝ
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|12η
|28-Ιαν-23
|15:00
|ΣΟΥΡΠΗΣ
|ΑΙΑΣ
|ΑΚΡΟΠΟΛΗ
|12η
|28-Ιαν-23
|15:00
|ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΠΥΡΑΣΟΣ
|ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
|12η
|28-Ιαν-23
|15:00
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
|ΘΗΣΕΑΣ
|12η
|29-Ιαν-23
|11:00
|ΛΕΧΩΝΙΩΝ
|ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ
|ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
|12η
|29-Ιαν-23
|15:00
|ΑΛΜΥΡΟΥ
|ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
|ΤΟΞΟΤΗΣ
|12η
|29-Ιαν-23
|15:00
|ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
|ΡΗΓΑΣ Φ.
|ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
|12η
|29-Ιαν-23
|15:00
|ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ
|ΑΕ 2002
|ΔΗΜΗΤΡΑ
Β’ ΕΠΣΘ
|ΑΓΩΝ
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|9η
|28-Ιαν-23
|15:00
|ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΙΑΣΩΝ ΑΜ
|9η
|28-Ιαν-23
|15:00
|ΠΛΑΤΑΝΟΥ
|ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
|ΔΑΦΝΗ
|9η
|28-Ιαν-23
|19:30
|ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΣΚΙΑΘΟΣ
|9η
|29-Ιαν-23
|11:00
|Β. ΕΑΚ
|ΑΠΟΒ
|ΔΙΑΓΟΡΑΣ
|9η
|29-Ιαν-23
|12:00
|ΣΚΟΠΕΛΟΥ
|ΣΚΟΠΕΛΟΣ
|ΑΝΘ. ΓΑΖΗΣ
|9η
|29-Ιαν-23
|15:00
|ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
|ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
|ΑΣΤΕΡΑΣ
Γ’ ΕΠΣΘ
|ΑΓΩΝ
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|8η
|28-Ιαν-23
|15:00
|ΧΛΟΗΣ
|ΧΛΟΗ
|ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
|8η
|28-Ιαν-23
|15:00
|ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
|8η
|28-Ιαν-23
|15:00
|ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|ΑΠΟΛΛΩΝ
|ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
|8η
|29-Ιαν-23
|11:00
|ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΝΑ ΝΙΚΗΣ
|8η
|29-Ιαν-23
|15:00
|ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
|ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ
|ΠΗΛΕΑΣ
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