Το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣΘ

Για το Σαββατοκύριακο 27-28 Νοεμβρίου
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Με την 9η αγωνιστική ημέρα της Α’ κατηγορίας να λαμβάνει χώρα, όπως και η 7η της Β’ κατηγορίας, συνεχίζονται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Θεσσαλίας.

Η Ένωση ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των αγώνων, που έχει ως εξής:

Α’ ΕΠΣΘ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΗΜΕΡ.  ΩΡΑ       ΓΗΠΕΔΟ               ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ     ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

27/11     15:00     ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ     ΑΕ 2002                ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

28/11     11:00     ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΑΚ              ΤΟΞΟΤΗΣ             ΔΑΦΝΗ

28/11     15:00     ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ              ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ      ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ      MAΤΑΙΩΣΗ

ΡΕΠΟ: ΣΚΙΑΘΟΣ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΗΜΕΡ.  ΩΡΑ       ΓΗΠΕΔΟ               ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ    ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

27/11     15:00     ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ       ΑΣΤΕΡΑΣ              ΠΥΡΑΣΟΣ

28/11     15:00     ΠΛΑΤΑΝΟΥ         ΑΙΑΣ      ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ

28/11     15:00     ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ       ΡΗΓΑΣ Φ.             ΔΙΑΓΟΡΑΣ

28/11     15:00     ΑΓΧΙΑΛΟΥ           ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ   ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ

ΡΕΠΟ: ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ

Επίσης ορίστηκε ο εξ αναβολής αγώνας της Α’ ΕΠΣΘ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ – ΣΚΙΑΘΟΣ, ώρα 11:30 στο γήπεδο του Σαρακηνού.

Β’ ΕΠΣΘ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΗΜΕΡ.  ΩΡΑ       ΓΗΠΕΔΟ               ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ    ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

27/11     15:00     ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  ΝΑ ΝΙΚΗΣ            ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

28/11     11:00     ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ         ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ        ΠΗΛΕΑΣ

28/11     15:00     ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΑΚ              ΑΠΟΒ    ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ          ΙΑΣΩΝ ΑΜ           ΜΑΤΑΙΩΣΗ-Ο ΙΑΣΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ

ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΗΜΕΡ.  ΩΡΑ       ΓΗΠΕΔΟ               ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ    ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

27/11     15:00     ΕΥΞ/ΛΗΣ               ΑΘΛΟΣ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

27/11     15:00     ΚΑΝΑΛΙΩΝ         ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ

28/11     11:00     ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ  ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ              ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ.

28/11     15:00     ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ ΧΛΟΗ

ΡΕΠΟ: ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ