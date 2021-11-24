Το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣΘ

Με την 9η αγωνιστική ημέρα της Α’ κατηγορίας να λαμβάνει χώρα, όπως και η 7η της Β’ κατηγορίας, συνεχίζονται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Θεσσαλίας.
Η Ένωση ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των αγώνων, που έχει ως εξής:
Α’ ΕΠΣΘ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
27/11 15:00 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΑΕ 2002 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
28/11 11:00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΑΚ ΤΟΞΟΤΗΣ ΔΑΦΝΗ
28/11 15:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ MAΤΑΙΩΣΗ
ΡΕΠΟ: ΣΚΙΑΘΟΣ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
27/11 15:00 ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΥΡΑΣΟΣ
28/11 15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΑΣ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
28/11 15:00 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΡΗΓΑΣ Φ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ
28/11 15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
ΡΕΠΟ: ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
Επίσης ορίστηκε ο εξ αναβολής αγώνας της Α’ ΕΠΣΘ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ – ΣΚΙΑΘΟΣ, ώρα 11:30 στο γήπεδο του Σαρακηνού.
Β’ ΕΠΣΘ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
27/11 15:00 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣ ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
28/11 11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΗΛΕΑΣ
28/11 15:00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΑΚ ΑΠΟΒ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΑΜ ΜΑΤΑΙΩΣΗ-Ο ΙΑΣΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ
ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
27/11 15:00 ΕΥΞ/ΛΗΣ ΑΘΛΟΣ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
27/11 15:00 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ
28/11 11:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ.
28/11 15:00 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ ΧΛΟΗ
ΡΕΠΟ: ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ