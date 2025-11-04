13χρονος άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι έχει μαχαίρι

Ένας 13χρονος συνελήφθη επειδή άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από νεαρό, 21 ετών, απειλώντας τον ότι δήθεν κατέχει μαχαίρι.
Το περιστατικό συνέβη στη μία τα ξημερώματα, κοντά στον Λευκό Πύργο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το θύμα ενημέρωσε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ».
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.