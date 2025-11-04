13χρονος άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι έχει μαχαίρι

Ένας 13χρονος συνελήφθη επειδή άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από νεαρό, 21 ετών, απειλώντας τον ότι δήθεν κατέχει μαχαίρι.

Το περιστατικό συνέβη στη μία τα ξημερώματα, κοντά στον Λευκό Πύργο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το θύμα ενημέρωσε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ».

