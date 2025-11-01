50χρονος έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην πίσω αυλή και πέθανε

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στην οδό Καποδιστρίου στην Πάτρα, όταν ένας 50χρονος έπεσε από τον δεύτερο όροφο στην πίσω αυλή πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο 50χρονος ζούσε μόνος του και τον βρήκε μία ηλικιωμένη, η οποία άμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό και διασώστης του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του.

