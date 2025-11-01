57χρονος έβαλε σακούλα στο κεφάλι του αδελφού του και έκαψε το σπίτι του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 57χρονος που προσπάθησε να διαφύγει μετά τη φωτιά στο σπίτι του στον Μασταμπά στο Ηράκλειο το βράδυ της Παρασκευής (31.10.25), όπου έχασαν τη ζωή τους η 94χρονη μητέρα του και ο 60χρονος αδελφός του.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν μέσα στο σπίτι που είχε πιάσει φωτιά, την 94χρονη γυναίκα και τον 60 χρονο γιο της, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και βρισκόταν ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι του.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 57χρονο στην ταράτσα του δευτέρου ορόφου να προσπαθεί να διαφύγει, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στην κατοχή του 57χρονου βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 57χρονος, που ζούσε μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσπάθησε να βάλει φωτιά στο διαμέρισμα, αφού πρώτα είχε τοποθετήσει μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι του 60χρονου.

Έχει παραγγελθεί αυτοψία, ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία – νεκροτομή ενώ προανάκριση διενεργείται από την ΥΔΕΕ Ηρακλείου.