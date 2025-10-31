6 συλλήψεις για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη -Δείτε τι βρέθηκε σε έφοδο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν στελέχη της ΕΚΑΜ, στην έφοδο που έκαναν τα ξημερώματα (31.10.2025) στον υπό κατάληψη «Ευαγγελισμό» στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι «6» συνελήφθησαν καθώς ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της επίθεσης που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης ενώ γευμάτιζε με την οικογένειά του σε εστιατόριο της περιοχής.

Η αστυνομία έκανε έφοδο στην κατάληψη του κτιρίου στο Ηράκλειο, έχοντας πληροφορίες πως κάποιοι από τους δράστες της επίθεσης κατά του Μάκη Βορίδη κρύβονται μέσα. Κατά την έφοδο εντοπίστηκαν συνολικά 10 άτομα αλλά μόνο οι 6 ταυτοποιήθηκαν ως τους κουκουλοφόρους που πέταξαν πέτρες, ξύλα, αυγά και τραπέζια κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά την έρευνα που έγινε στον χώρο βρέθηκαν σφυριά, καδρόνια, μάσκες, πλακάτ και κράνη.

Η περιοχή και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο παραμένουν αποκλεισμένοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Υπάρχουν αναφορές πως ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκαν στο πάρκο Θεοτοκοπούλου και φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομίας ενώ τους πέταξαν και έναν πυροσβεστήρα.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει εκκένωση του «Ευαγγελισμός» από δυνάμεις τις αστυνομίας αλλά στο τέλος του ίδιου μήνα, γνωστοί – άγνωστοι εισέβαλαν ξανά στον χώρο.