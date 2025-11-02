«Άδειασε δύο γεμιστήρες προς τον κόσμο στην πλατεία, θα μπορούσαν οι νεκροί να είναι 20»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με την αστυνομία να έχει ισχυρές δυνάμεις στο χωριό.

Η έκρηξη σε υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά για να ξεκινήσει το μπαράζ των πυροβολισμών ανάμεσα σε δύο οικογένειες με τους δύο νεκρούς.

Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία νεκροτομή και το μεσημέρι ενδέχεται να γίνει η κηδεία του με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ισχυρές στην περιοχή.

«Θα μπορούσαν οι νεκροί να είναι 20»

«Στα Βορίζια οι νεκροί θα μπορούσαν να είναι 20 και όχι δύο, ανάμεσα σε αυτούς και αστυνομικοί» υποστηρίζουν έγκυρες αστυνομικές πηγές για το αιματοκύλισμα στο ορεινό χωριό. Όσοι πυροβολούσαν με καλάσνικοφ, πιστόλια, ακόμα και κυνηγετικά, ήταν σε κατάσταση αμόκ. Πυροβολούσαν συνεχώς και αδιακρίτως. Δεν τους ενδιέφερε αν οι σφαίρες έπλητταν γυναίκες ή ακόμα και μικρά παιδιά, δεν τους ενδιέφερε αν υπήρχαν παράπλευρες απώλειες. Πυροβολούσαν «τυφλωμένοι» από το μίσος, με τις σφαίρες να φεύγουν σε καφενεία, μπαλκόνια, σπίτια, αυτοκίνητα, τέντες.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μετέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Cretalive.gr αρνούμενοι να κατονομάσουν την ταυτότητα του ενόπλου, αν και οι Αρχές φέρονται να γνωρίζουν σε ποια οικογένεια ανήκει ο δράστης. Ο άνδρας αυτός σκαρφάλωσε στο τοιχίο της αυλής ενός σπιτιού και άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία όπου ήδη ήταν συγκεντρωμένος κόσμος. «Δυστυχώς, στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν…» τόνισε αστυνομικός για να καταδείξει τις αντικειμενικές δυσκολίες του προανακριτικού έργου και των ερευνών.

Εγκλωβίστηκαν αστυνομικοί στην «εμπόλεμη ζώνη»

Όμως τραυματίες ή νεκροί θα μπορούσαν να είναι και αστυνομικοί. Στη διάρκεια της αυτοψίας που διενεργούσαν σε σπίτι της οικογένειας Καργάκη αστυνομικοί της Σήμανσης, της Ασφάλειας Ηρακλείου και του Α.Τ. Φαιστού, βρέθηκαν να δέχονται πυρά από άτομο που σταμάτησε με το 4Χ4 και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος τους. Ο δράστης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, εκτιμάται ότι στόχευε το σπίτι της αντίπαλης οικογένειας, αδιαφορώντας πλήρως για τους αστυνομικούς που εξερευνούσαν τον χώρο. Αστυνομικοί περιγράφουν ότι άκουγαν τις σφαίρες να «σφυρίζουν» δίπλα από τα κεφάλια τους ή να σκάνε στους τοίχους.

Προσπάθησαν όπως-όπως να προστατευθούν, ενώ επί της ουσίας και εκείνοι εγκλωβίστηκαν στην «εμπόλεμη ζώνη» των Βοριζίων που έμοιαζε με σκηνικό Φαρ-Ουέστ, περιμένοντας ενισχύσεις.

Ανησυχία για την επόμενη μέρα

Πρόσωπα που ξέρουν καλά την κοινωνία των Βοριζίων και γνωρίζουν γεγονότα, καταστάσεις, συμπεριφορές από προηγούμενα περιστατικά, ανησυχούν πολύ για την επόμενη ημέρα. Οι δύο βασικές εμπλεκόμενες οικογένειες είναι από τις μεγαλύτερες στα Βορίζια. Τι και αν έγιναν σασμοί με συντεκνιές και κουμπαριές. Αντίκρισμα δεν υπήρξε. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Το μίσος τους κοχλάζει. Ζητούν εκδίκηση. Και πιο πολύ φοβίζουν οι γυναίκες που μαυροντύθηκαν. «Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια στο ίδιο χωριό. Θα πρέπει να φύγουν από ‘κει, ίσως και από την Κρήτη. Αλλιώς, πολύ φοβόμαστε ότι θα την «πληρώσουν» και πρόσωπα που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα των οικογενειών» εκτιμά έμπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, με γνώση της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής. «Παλαιότερα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν λόγο τιμής και μπέσα, έχαιραν εκτιμήσεως. Οι νέες γενιές έχουν άλλους κώδικες, άλλη νοοτροπία. Και με μεγάλη ευκολία καταπατούν και όρκους και λόγω τιμής».

Η κατάσταση των τραυματιών

Συνολικά 14 άτομα που τραυματίστηκαν το πρωί του Σαββάτου στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, ενώ μια 56χρονη και ένας 39χρονος έχασαν τη ζωή τους,

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ενεργή συμμετοχή στο επεισόδιο, γι’ αυτό κιόλας και φρουρούνται.

Καλύτερη είναι η κατάσταση τριών ανθρώπων που επίσης βρίσκονται στο ΠΑΓΝΗ: μιας γυναίκας 52 ετών που επλήγη στο χέρι και δυο ανδρών που χτυπήθηκαν στα κάτω άκρα στη διάρκεια του αιματοκυλίσματος.

Δεν κινδυνεύει η υγεία μιας 26χρονης η οποία διακομίστηκε στο Βενιζέλειο με τραύματα στο χέρι.

Δημογλίδου: Στο παρελθόν υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο Mega για το πρωτοφανές περιστατικό με τους πυροβολισμούς επισημαίνοντας ότι κατά το παρελθον έχουν γίνει πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών.

«Στο παρελθόν υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών. Είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απασχολήσουν την αστυνομία. Τώρα μας έρχονται κάποια περιστατικά, τα οποία όταν συνέβησαν δεν μας αναφέρθηκαν ποτέ ούτε από τη μία ούτε από την άλλη οικογένεια. Η αστυνομία ενημερώθηκε προχθές για εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία ενός μέλους της μιας οικογένειας. Όταν έφτασε η αστυνομία, δεν υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών εκείνη την ώρα.

Έμειναν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο για να γίνει αυτοψία, και έμεινε και περιπολικό και το βράδυ στο χωριό, παρόλο που δεν είχε δοθεί η πληροφορία στην αστυνομία ότι υποψιάζονται μέλη της άλλης οικογένειας. Δεν προκύπτει από την προανάκριση ότι μία οικογένεια υποψιάζεται την άλλη για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά», υπογράμμισε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου περιέγραψε και πως ξεκίνησε το αιματοκύλισμα… «Σε ένα άλλο σημείο του χωριού, ο άνδρας που έπεσε νεκρός, έφτασε στο χωριό, δεν ήταν στο χωριό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες –συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας σε ένα κεντρικό σημείο και από εκεί ξεκίνησε το περιστατικό. από χθες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κατ’οίκον έρευνες, γιατί δεν έχει βρεθεί οπλισμός, ούτε αυτός που χρησιμοποιήθηκε. Τα μέλη των δύο οικογενειών μετέφεραν μόνοι τους με τα ΙΧ τους και νεκρούς και τραυματίες και δεν μεταφέρθηκαν με την διαδικασία που προβλέπεται.

Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο είχε εξαφανιστεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν ευρήματα από τις κατ’οίκον έρευνες, ωστόσο δεν βοηθούν ουσιαστικά τις έρευνες. Έχουμε δύο εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι τραυματίες και είναι στο νοσοκομείο και φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, ότι εμπλέκονται στο περιστατικό. υπάρχουν αναφορές για ακόμη δύο άτομα που εμπλέκονται. από την καταμέτρηση δεν έπεσαν 2.000 σφαίρες. Έχουν καταγραφεί δεκάδες σφαίρες».

Αν τα

«Σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα»

Μιλώντας και στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ’ οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», ήταν τα λόγια της.