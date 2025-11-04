«Αφαίρεσαν τη ζωή» του Echo, του σκύλου που εντόπισε την σορό του Μπάμπη Κούτσικου και συμμετείχε στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου

O σκύλος Εcho
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, κάτω από άγνωστες συνθήκες ο σκύλος Echo, ο οποίος είχε εντοπίσει τη σορό του Μπάμπη Κούτσικου και είχε συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του Βασίλη Καλογήρου.

Ο Echo ήταν ένα βελγικό μαλινουά και μέλος της ομάδας Anubis. Ήταν ο σκύλος που βοήθησε σε δεκάδες έρευνες και είχε βρει νεκρό τον Μπάμπη Κούτσικο στο Μεσολόγγι, ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου. Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, Σοφία, σχολιάζοντας την ανάρτηση που γνωστοποιούσε το χαμό του σκύλου, έγραψε: «Σε ευχαριστώ Echo για την προσφορά σου».

Η ομάδα Anubis σε ανάρτησή της στο Facebook αποχαιρέτησε τον σκύλο, αναφέροντας πως θα αποκαλύψει σε δελτίο Τύπου «τον λόγο που μας αφαίρεσαν από τη ζωή μας τον Echo μας».

«Καλό ταξίδι παιδί μας!!! Καλό ταξίδι αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!! Καλό παράδεισο ψυχή μας!!!» ανέφερε η ομάδα στην ανάρτησή της.

