Αγκαλιά με τον σύντροφό του ο Άγγελος Μπράτης

Ο Άγγελος Μπράτης ταξίδεψε στο Ιόνιο για τα γυρίσματα του Life is a Beach μαζί με το σύντροφό του, Σαράντο Γεωργίου. To Life is a beach Ιόνιο θα προβληθεί το Σάββατο κι αποτελεί ταξιδιωτική εκπομπή με τον Χρήστο Κιαγαδάκη.

LIFE IS A BEACH MISSION IONIO, ο απόλυτα εναλλακτικός τηλεοπτικός οδηγός για αυθεντικά travel stories!

Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Μάκης Παπασημακόπουλος, Γιώργος Λέντζας,

Παύλος Χάππιλος, Άγγελος Μπράτης, Βασιλική Ρούσου, Αντώνης Τσαπατάκης, λένε δυνατό «ναι» στην πρόσκληση του Χάρη Κιαγιαδάκη και το Life is a beach Mission Ionio γίνεται πραγματικότητα.

Ο Χάρης Κιαγιαδάκης ξεκινά για ένα ταξίδι ενός μήνα με φίλους, όπου η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας, η μαγεία της περιπλάνησης και η έκπληξη του απρόοπτου δημιουργούν την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία, όπως τη ζει αληθινά μια παρέα, με πάθος και ζεστασιά!

Φωτογραφίες: Instagram