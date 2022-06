Αλ. Γεωργούλης: Διεκδικεί παράταση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας και το 2023

2 Shares Share Tweet

Ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, μέσα από γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικές τροπολογίες και τοποθετήσεις του, στην Επιτροπή Πολιτισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητά την επέκταση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας και το 2023, προκειμένου να μπορέσει να ενισχυθεί η νέα γενιά, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πανδημία.

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή του με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E-002070/2022) υπογραμμίζει ότι: “οι δράσεις, οι εορτασμοί και οι ζωντανές εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, τόσο σημαντικές για τη νεολαία, δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστούν πλήρως…. λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, που είχαν συνολικά πολύ αρνητικό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική ευεξία των νέων καθώς και στην εκπαιδευτική τους πρόοδο.” και ρωτά την Επιτροπή:

Τι σχεδιάζει να κάνει η Επιτροπή για να βελτιώσει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022;

Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να ανακηρύξει το 2023 επίσης Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, ως παράταση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022;

Και προτείνει την δημιουργία ενός Ταμείου αφιερωμένου στη Νεολαία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Επόμενη Γενιά ΕΕ.

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Πολιτισμού

Επιπρόσθετα στην τοποθέτησή του, στην Επιτροπή Πολιτισμού με θέμα “Οι συνέπειες της αναστολής των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων για τη νεολαία λόγω της νόσου COVID-19 για τα παιδιά και τους νέους στην ΕΕ” υποστήριξε:

“Πιστεύω ακόμη ότι η Επιτροπή πολύ σωστά ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της εποχής μας και το 2022 ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας!

Όμως, δυστυχώς αυτό δεν αρκεί, ειδικά τη στιγμή που το βασικό μας χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ανάκαμψη από την πανδημία, ενώ ονομάζεται Next Generation EU, δεν έχει σε προτεραιότητα καμία πολιτική για τη νεολαία.

Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω να σκεφθείτε-σοβαρά να επεκτείνουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 και να ανακηρυχθεί και το 2023 Ευρωπαϊκό Έτος νεολαίας, με περισσότερες δράσεις και χρηματοδοτήσεις για τους νέους, γιατί, αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να μη μείνουμε στα λόγια, θα πρέπει από δω και στο εξής, κάθε έτος να είναι έτος νεολαίας”.

Κατάθεση τροπολογιών

Σε παρόμοιο ύφος κινήθηκε και η κατάθεση τροπολογιών για τους φακέλους “E-sport και Videogames” και “Οι συνέπειες της αναστολής των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων για τη νεολαία λόγω της νόσου COVID-19 για τα παιδιά και τους νέους στην ΕΕ”.

Πιο συγκεκριμένα, τα κείμενα των τροπολογιών σχετικά με την επέκταση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας ήταν, αντίστοιχα, τα ακόλουθα:

“Suggests the Commission to consider combining eSports and Video games with the European Year of Youth, while providing extension of the European Year of Youth throughout 2023 to allow for this combination to bear fruits”.

(Προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συνδυάσει τα ηλεκτρονικά αθλήματα και τα βιντεοπαιχνίδια με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, παρέχοντας παράλληλα παράταση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, ώστε αυτός ο συνδυασμός να αποφέρει καρπούς)

“Calls the Commission to consider extending the European Year of Youth 2022 throughout 2023 in order to allow enough time, at least for the mitigation of some the negative consequences of COVID-19 to children and youth”.

(Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 για όλο το 2023, προκειμένου να δοθεί αρκετός χρόνος, τουλάχιστον για τον μετριασμό ορισμένων των αρνητικών συνεπειών του COVID-19 στα παιδιά και τους νέους)

Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας, γεγονός – έναυσμα για μια διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με το μέλλον της νεολαίας και την ενεργό συμμετοχή της στην οικοδόμηση της Ευρώπης.

Αναλυτικά η Ερώτηση

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Αν και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ονομάζεται Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU), η νεολαία δεν εμφανίζεται ως προτεραιότητα. Επίσης, παρά το ότι το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος της Νεολαίας και το έτος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και ότι η ευρωπαϊκή νεολαία είναι το μέλλον της Ένωσής μας, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν ήδη αφιερωθεί στη νεολαία για το 2022 είναι ανεπαρκή.

Ταυτόχρονα, οι δράσεις, οι εορτασμοί και οι ζωντανές εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, τόσο σημαντικές για τη νεολαία, δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστούν πλήρως κατά τους πρώτους μήνες του 2022, λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, που είχαν συνολικά πολύ αρνητικό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική ευεξία των νέων καθώς και στην εκπαιδευτική τους πρόοδο.

Στο πλαίσιο αυτό:

Τι σχεδιάζει να κάνει η Επιτροπή για να βελτιώσει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022;

Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να ανακηρύξει το 2023 επίσης Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, ως παράταση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022;

Σκοπεύει η Επιτροπή να αυξήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους για τη νεολαία, μεταξύ άλλων με ένα ταμείο αφιερωμένο στη νεολαία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Επόμενη Γενιά ΕΕ