Αλέξανδρος Μπουρδούμης για δίκη Φιλιππίδη: «Με προσβάλανε – Είπαν χοντρά ψέματα για μένα»

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μιλά για τις δικαστική διαδικασία στην οποία έχει εμπλακεί ο ίδιος αλλά και η σύντροφός του και είναι ακόμα σε εξέλιξη.

«Το πολύ δυνατό που ζούμε είναι ότι μαζί με την πανδημία, σχεδόν μαζί ήρθε και αυτό και το παιδί. Είχαμε πολλές αναταράξεις. Έγκυος η γυναίκα στην πρώτη πανδημία και το Me Too μετά. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση.», είπε αρχικά ο ηθοποιός για όσα βίωσε όταν ξεκίνησε το κίνημα Me Too, στο οποίο η γυναίκα του, Λένα Δροσάκη εμπλέκεται.









Σχετικά με την απόφασή της να μιλήσει για τα όσα πέρασε από τον κατηγορούμενο ηθοποιό, ο σύζυγός της αποκάλυψε: «Πήρε την απόφαση η γυναίκα μου να καταθέσει. Υπάρχει πολύς κόσμος που δεν έχει πάρει αυτή την απόφαση. Δεν πήραμε καμία απόφαση μαζί. Μόνη της. Εγώ ήμουν και θα είμαι δίπλα της σε όλο αυτό το κομμάτι. Γνώριζα.»

Όταν ρωτήθηκε για το πως βιώνουν όλο αυτό με τις δικαστικές διαδικασίες ο Μπουρδούμε επισήμανε «Δεν είναι κάτι απλό. Όποιος δεν έχει βρεθεί σε δικαστική αίθουσα για τέτοια θέματα δεν πάει ο νους του. Δεν είναι ταινία. Δεν είναι θέατρο. Είναι ζωή. Πολύ σκληρό από όλες τις απόψεις. Θες να βγεις έξω από τα ρούχα σου με όλα αυτά που ακούς όλα αυτά που συμβαίνουν. Στο σπίτι επηρεάζεται η καθημερινότητά σου, η ψυχολογία σου. Το δικαστήριο είναι μια ζόρικη διαδικασία. Είναι δύσκολες υποθέσεις. Είναι ένα χάος και πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι εκεί για καιρό.»

Τέλος όταν ρωτήθηκε για το αν ποτέ έχασε την ψυχραιμία του μέσα στον χώρο του δικαστηρίου, ο ίδιος αποκάλυψε ότι: «Έχασα πρόσφατα τη ψυχραιμία μου με κάτι που ειπώθηκε από την πλευρά των δικηγόρων των κατηγορουμένων. Προσβάλανε, είπαν χοντρά ψέματα για μένα»