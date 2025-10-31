Ανακοπή στο τιμόνι έπαθε ο 64χρονος πριν πέσει πάνω στα αυτοκίνητα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας άνδρας 64 ετών έχασε τη ζωή σε τροχαίο στη Λένορμαν εξετάζει η τροχαία.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης (30.10.2025) όταν στο ύψος του Κολωνού στην οδό Λένορμαν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταματημένα αυτοκίνητα προκαλώντας καραμπόλα πέντε οχημάτων. Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο σημείο στη Λένορμαν σχεδόν πάντα έχει κίνηση, ενώ στο σημείο υπάρχει και φανάρι που δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους οδηγούς να αναπτύξουν ταχύτητα.

Μάλιστα, βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr δείχνει πως τόσο αυτοκίνητο του οδηγού που έχασε τη ζωή του όσο και το προπορευόμενο δεν έχουν αυξημένη ταχύτητα.

Στο βίντεο διακρίνεται το προπορευόμενο αυτοκίνητο να φρενάρει αλλά όχι και το πίσω όχημα με οδηγό τον άτυχο 64χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο άνδρας υπέστη ανακοπή στο τιμόνι, ενώ το ίδιο υποστηρίζει και κάτοικος στην περιοχή που μίλησε στo newsit.gr: «Ακούσαμε έναν θόρυβο και βγήκαμε έξω είδαμε ένα αυτοκίνητο ότι είχε πέσει σε ένα άλλο. Ο οδηγός πρέπει να ήταν νεκρός να είχε πάθει κάτι, ανακοπή δεν ξέρω».

«Έτρεξε όλος ο κόσμος να τον βγάλει. Προσπαθήσαμε να τον συνεφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα αλλά ο άνθρωπος ήταν ήδη νεκρός. Μόνο το ένα αμάξι είχε ζημιές και του ανθρώπου που τράκαρε. Τι να πω; Κρίμα… πάει ο άνθρωπος».

