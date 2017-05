0 SHARES Share Tweet

Με τη συμμετοχή 15 κρατών (Αίγυπτος, Αλγερία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Κατάρ, Κουβέιτ, Λιβύη, Λίβανος, Αλβανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Ιταλία, Κύπρος και Ελλάδα) ξεκινούν σήμερα στη Ρόδο, οι εργασίες της δεύτερης Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο.

Με στόχο τη διαμόρφωση τρόπων συλλογικής διαχείρισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, οι συμμετέχοντες υπουργοί Εξωτερικών και αξιωματούχοι θα αναπτύξουν τους συλλογισμούς και τις προτάσεις τους στις εξής θεματικές ενότητες: τις κοινές γεωπολιτικές προκλήσεις στην περιοχή, τις δυνατότητες συνεργασίας που προσφέρουν η παιδεία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον, αλλά και τους τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας και της σταθερότητας.

«Η συμβίωση και η συνεργασία υπό συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας» (Live and Work Together in Peace and Stability), που είναι το κύριο θέμα της Διάσκεψης δίνει το πνεύμα της ελληνικής προσπάθειας να γεφυρώσει διαφορετικούς κόσμους, αντιθέσεις και διενέξεις με γνώμονα μία «θετική ατζέντα» στη διεθνή διπλωματία που θα ανοίγει τον δρόμο για μία εναλλακτική προσέγγιση, μέσω συνεργασιών και δικτύων, στη σταθεροποίηση της περιοχής.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της ελληνικής διπλωματίας, στο πλαίσιο της πολυδιάστατης πολιτικής που προωθεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, με στόχο την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου που μέσα από δημιουργικές συνεργασίες θα μπορούσε να ανατρέψει στερεότυπα και να αναδείξει τη σημασία της αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας πολιτισμών και θρησκειών.