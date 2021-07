Άννα Βίσση – Δέσποινα Βανδή: Βίντεο από την πρώτη γνωριμία τους

0 Shares Share Tweet

Η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή είχαν τη συνάντηση της χρονιάς στη σκηνή του J2US, στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου.

Η συνύπαρξή τους στη σκηνή του μουσικού σόου συζητήθηκε όσο τίποτα, ενώ και οι δύο μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, βάζοντας έτσι τέλος στις φήμες που τις ήθελαν σε… κόντρα. Η πρώτη γνωριμία της Άννας Βίσση και της Δέσποινας Βανδή έγινε στο σπίτι του Νίκου Κοκλώνη. «Η αληθινή πρώτη συνάντηση έγινε σπίτι μου. Δεν είχαν ξαναβρεθεί. Όταν μπήκε η Άννα στο σπίτι και είδε τη Δέσποινα με κοιτάει και λέει, “Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη…”. Μου αρέσει να φέρνω τους ανθρώπους κοντά» είχε δηλώσει ο τηλεοπτικός παραγωγός σε συνέντευξή του στα Μεσάνυχτα με την Ελεονώρα Μελέτη.

Σήμερα, με αφορμή τα 52α γενέθλια της Δέσποινας Βανδή, ο Νίκος Κοκλώνης δημοσίευσε για πρώτη φορά βίντεο από την πρώτη συνάντηση των δύο σταρ στην οικία του. Οι δυο τους, όπως θα δεις, τραγουδούσαν το κομμάτι του Νίκου Καρβέλα «Αντίστροφη μέτρηση» σε πολύ καλό κλίμα.

Γράφει αναλυτικά ο Νίκος Κοκλώνης

«Δέσποινα Βανδή, εσύ έχεις γενέθλια, σε μένα όμως φέτος, μαζί με την απόλυτη Άννα Βίσση μου κάνατε το μεγαλύτερο δώρο- από αυτά τα ανεπανάληπτα! Τι εννοώ; Το one of a kind δώρο μου ήρθε τα περασμένα Χριστούγεννα στην πρώτη σας συνάντηση με την Άννα στο σπίτι μου -ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος (μεγάλος fan και των δυο σας) που σας άκουσα να τραγουδάτε μαζί α καπέλα. Ήταν εκείνη την ημέρα που ουσιαστικά βρεθήκατε πρώτη φορά μαζί, μιλήσατε για τόσα πολλά κ συμφωνήσατε να βάλετε φωτιά στη σκηνή του just. Δεν γράψαμε μόνο τηλεοπτική ιστορία, αλλά έγινε και η αρχή μια ωραίας φιλίας ανάμεσά σας. Αυτό πάντα θα με συγκινεί! Μέσα από αυτά που ξεκινήσαμε εκείνο το βράδυ, η Άννα, εσύ, ο Γιώργος Αρσενάκος κ εγώ γεννήθηκε η έμπνευση για πολλά ακόμα που έρχονται σύντομα! Για να κλείσω με κάτι δικό μου- γούτσου γούτσου και χρόνια σου πολλά! Love you σου αξίζουν τα καλύτερα» έγραψε στη λεζάντα ο Νίκος Κοκλώνης.

