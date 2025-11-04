Απείλησε να σκοτώσει του γονείς του με ψαροντούφεκο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στη φυλακή οδηγείται ένας 30χρονος, ο οποίος απείλησε να σκοτώσει τους γονείς του με ψαροντούφεκο μέσα στο σπίτι τους, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει τους έξι μήνες της ποινής, ενώ η υπόλοιπη αναστέλλεται επί τριετία. Επιπλέον, αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής και έτσι ο 30χρονος οδηγείται στη φυλακή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Σύμφωνα με την κατάθεση των γονιών του, όλα ξεκίνησαν όταν ζήτησε χρήματα από τον πατέρα του και εκείνος αρνήθηκε να του δώσει.

«Άρχισε να σπάει πράγματα στο σπίτι, κάτι που δεν έκανε για πρώτη φορά. Όταν ήρθε η μητέρα του, κάλεσε την αστυνομία. Ο γιος μου βγήκε στο μπαλκόνι και, όταν είδε τους αστυνομικούς, αρχικά σήκωσε μια καρέκλα για να τη ρίξει κάτω. Μετά πήρε το ψαροντούφεκο και μας είπε ότι δεν θα άφηνε να τον συλλάβουν», περιέγραψε ο πατέρας του κατηγορούμενου.

«Κρατούσε στα χέρια του το ψαροντούφεκο, ήρθε κοντά σε εμένα και στη γυναίκα μου και μας είπε ότι δεν θα γλιτώσει κανείς. Φοβηθήκαμε, ανοίξαμε την πόρτα και τρέξαμε για να φύγουμε», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι γονείς του 30χρονου, ο γιος τους ζει μαζί τους και δεν εργάζεται. Είναι εθισμένος στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στον διαδικτυακό τζόγο, ενώ κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

«Αυτά τα περιστατικά γίνονται συνέχεια όταν δεν του δίνουμε χρήματα. Φοβηθήκαμε πολύ. Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί, έλεγε ότι θα μας σκοτώσει όλους και ότι θα αυτοκτονήσει», σημείωσε η μητέρα του.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι απείλησε τους γονείς του και υποστήριξε ότι κατείχε το ψαροντούφεκο για αλιεία.

Πηγή: protothema.gr