Απολογείται ο Παππάς της Χρυσής Αυγής: Ήμουν… νέος, είπε για τις φωτογραφίες του με ναζιστικά σύμβολα

Τρία και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, στο βήμα του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανέβηκε σήμερα για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος Χρήστος Παππάς.

«Αδυνατώ να καταλάβω γιατί είμαι κατηγορούμενος, γιατί βρέθηκα στη φυλακή. Δείτε τη δικογραφία και πείτε μου αν υπάρχει έστω και μία προτροπή μου προς τρίτο πρόσωπο σε τέλεση αξιοποίνου πράξης», είπε ξεκινώντας την απολογία του ο Χρήστος Παππάς, ο οποίος σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών, ως μέλος της ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

«Η πολιτική μου παρουσία ήταν αμιγώς κοινοβουλευτική. Διέλαθε του πρωτοδίκου δικαστηρίου αυτή η κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα. Το πρωτόδικο δικαστήριο δεν παρακολούθησε τον πολιτικό μου λόγο, ο οποίος μπορεί να ήταν οξύς αλλά όχι βίαιος. Στα 7,5 χρόνια της παρουσίας μου στο Κοινοβούλιο ουδέποτε μου επιβλήθηκε επίπληξη ή πρόστιμο. Συνεργάστηκα με τρεις Προέδρους της Βουλής και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τα είδε αυτά το πρωτόδικο δικαστήριο ή παρασύρθηκε από τα ΜΜΕ; Ή μήπως ενέδωσε σε εξωδικαστικές πιέσεις;» είπε ο θεωρούμενος και ως «υπαρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

«Πρωτοφανής δίωξη με ποταπά κίνητρα»

Δηλώνοντας αθώος, ο Χρ. Παππάς χαρακτήρισε «μύθο» το ότι υπήρξε «υπαρχηγός» της Χρυσής Αυγής και υποστήριξε, εν ολίγοις, ότι ο λόγος που βρέθηκε στη φυλακή είναι γιατί «έκοψε», όπως χαρακτηριστικά είπε, ψήφους «από τον Αντώνη Σαμαρά».

Χαρακτηριστικά, ο κατηγορούμενος υποστήριξε: «Είναι μια πρωτοφανής δίωξη, η οποία είχε ποταπά κίνητρα. Κόβαμε ποσοστά από τον Σαμαρά, γι’ αυτό και βρέθηκα στη φυλακή. Είναι γνωστό το βίντεο Μπαλτάκου!».

Ακόμη, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Χρ. Παππάς χαρακτήρισε «αστειότητες» τις εις βάρος του κατηγορίες.«Έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας αυτό το διάστημα και ήρθα εδώ να απολογηθώ με φυσική παρουσία, χωρίς να σας παραδώσω υπόμνημα. Σέβομαι τους θεσμούς και εκτιμώ ότι το δικαστήριο θα κρίνει αμερόληπτα», τόνισε.

«Δεν ήμουν του στενού κύκλου του Μιχαλολιάκου»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη μεγάλη συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί έξω από το Εφετείο την ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας του πρωτοδίκου δικαστηρίου.

«Αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη; Εγώ πιστεύω ναι. Σέβομαι τη Δικαιοσύνη, όχι όμως τη λαϊκή Δικαιοσύνη και τον νόμο του Λιντς», είπε, για να υποστηρίξει εν συνεχεία πως δεν ανήκε ποτέ στον στενό κύκλο του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

«Όσο κι αν φαντάζει παράξενο, εγώ δεν ήμουν του στενού κύκλου του Μιχαλολιάκου. Άλλοι ξημεροβραδιάζονταν μαζί του, αλλά αυτοί δεν κάθονται στο εδώλιο γιατί δεν έκοψαν ψήφους από τον Σαμαρά», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Αποκήρυξε τις φωτογραφίες του που εμφανίζεται με ναζιστικά σύμβολα

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, αποκήρυξε τις φωτογραφίες που περιέχονται στη δικογραφία και τον εμφανίζουν με ναζιστικά σύμβολα.«Ήμουν νέος», ανέφερε μεταξύ άλλων, και απευθυνόμενος στην πρόεδρο του δικαστηρίου είπε: «Εσείς είστε σήμερα η φοιτήτρια Νομικής που υπήρξατε κάποτε; (…) Κι αν είναι να καταδικαστώ με πόζες σε φωτογραφίες, πείτε μου πώς αυτές συνδέονται με τον 18χρονο άνδρα του ’78 και τον 50χρονο που ήμουν τότε (…). Η δίωξή μου είναι πολιτική, δεν θα βρείτε τίποτα που να με βαραίνει», ισχυρίστηκε ο Χρήστος Παππάς.

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γ. Ρουπακιά, υποστήριξε: «Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μου το βράδυ της δολοφονίας. Το έμαθα από τα ΜΜΕ. Τον Ρουπακιά δεν τον ήξερα. Είπα εγώ σε κανέναν “σκοτώστε τον Φύσσα”; Για μένα η στέρηση της ζωής, πέρα από ποινικό αδίκημα, αποτελεί και ύψιστο αμάρτημα. Βρέθηκα στη φυλακή γιατί έκοψα ψήφους στον Σαμαρά. Ο Χρήστος Παππάς είναι αθώος».

Η δίκη θα συνεχιστεί με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη.

