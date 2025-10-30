Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ήταν μεσημέρι Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για περιστατικό σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Οι γείτονες είχαν ακούσει φωνές και περίεργους θορύβους από τον ανελκυστήρα, ενώ στο πάτωμα του ισογείου είχαν αρχίσει να διακρίνουν ίχνη αίματος.

Μέσα σε λίγα λεπτά, πληρώματα της ομάδας ΔΙΑΣ Νέας Ιωνίας έφτασαν στο σημείο. Όταν οι αστυνομικοί ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο και πλησίασαν το ασανσέρ, βρέθηκαν μπροστά σε ένα ανατριχιαστικό θέαμα: στο εσωτερικό του, ένας 26χρονος ήταν στο πάτωμα, μέσα σε λίμνη αίματος από πολλαπλές μαχαιριές στον λαιμό.

«Είχε χάσει πολύ αίμα, έβλεπες αίματα παντού. Είχε τουλάχιστον επτά-οκτώ μαχαιριές στον λαιμό του και δεν μπορούσε να μιλήσει», περιγράφει ένοικος της πολυκατοικίας στο protothema.gr, σημειώνοντας πως οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικές.

Οι αστυνομικοί, χωρίς να χάσουν χρόνο, προχώρησαν στις πρώτες ενέργειες για να σώσουν τη ζωή του 26χρονου. Με αιμοστατικές γάζες, επιδέσμους και πίεση στα τραύματα, προσπάθησαν να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, δίνοντας ακριβή στοιχεία για το σημείο και την κατάσταση του τραυματία.

Για περισσότερα από δέκα λεπτά, οι δύο άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έδιναν κυριολεκτικά μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να κρατήσουν τον 26χρονο στη ζωή. «Οι κινήσεις τους ήταν ψύχραιμες και απόλυτα συντονισμένες. Ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. Του μιλούσαν συνεχώς, του έλεγαν να μείνει ξύπνιος και να τους κοιτάζει. Αν δεν ήταν εκείνοι, το παιδί θα είχε πεθάνει», αναφέρει άλλος κάτοικος της πολυκατοικίας.

Τη στιγμή που οι αστυνομικοί κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία, στο σημείο έφτασε το ασθενοφόρο του EKAB. Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή. Διασώστης που συμμετείχε στη μεταφορά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν οι αστυνομικοί δεν είχαν σταματήσει την αιμορραγία, δεν θα προλαβαίναμε να τον παραλάβουμε ζωντανό. Η επέμβασή τους ήταν καθοριστική».

Αν και αρχικά υπήρξαν ενδείξεις που παρέπεμπαν σε εγκληματική ενέργεια, δεν έχει αποκλειστεί ακόμη το ενδεχόμενο του αυτοτραυματισμού. Οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους ενοίκους της πολυκατοικίας και εξετάζουν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 26χρονος δεν ήταν γνωστός στις αρχές για παραβατική συμπεριφορά, ενώ εξετάζονται πιθανά προσωπικά ή ψυχολογικά προβλήματα που θα μπορούσαν να τον έχουν οδηγήσει σε μια τέτοια πράξη. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο επίθεσης από τρίτο πρόσωπο που ενδεχομένως διέφυγε πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

