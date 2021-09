«Χαίρομαι που δυο ώρες πριν φύγεις σε χαιρέτησα και σου είπα ότι σ’ αγαπάω» που δυο ώρες πριν φυγεις σε χαιρέτισα και σου είπα ότι σαγαπαω

13 Shares Share Tweet

To τελευταίο αντίο στον γνωστό καλλιτέχνη Mad Clip είπαν σήμερα το μεσημέρι στο νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου οι συγγενείς και φίλοι του αλλά και πλήθος κόσμου που τον είχε αγαπήσει μέσα από τη μουσική του.

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στο κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου για να τον αποχαιρετήσουν ήταν και ο καλός του φίλος FY με τον οποίο είχε συνεργαστεί σε αρκετά τραγούδια. Ο γνωστός ράπερ εμφανίστηκε φανερά συγκινημένος στην κηδεία του Mad Clip εχοντας δίπλα του τη σύντροφό του.

Λίγη ώρα μετά την τελετή, ο FY προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο instagram που πραγματικά “ραγίζει” καρδιές.

“Σήμερα αδερφέ μου, όλη η χώρα σε είδε να στέφεσαι, να γίνεσαι βασιλιάς.. Έχασα ένα μεγάλο κομμάτι τις καρδιάς μου αλλά ξέρω ότι κέρδισα έναν φύλακα άγγελο… Χαίρομαι που δυο ώρες πριν φυγεις σε χαιρέτισα και σου είπα ότι σαγαπαω. Τα λόγια είναι περιττά, σ ευχαριστώ για όλα όσα μου έμαθες, όσα ρισκάρες και θυσίασες για μένα. Από τοτε που κοιμόμουν στο σαλόνι σου ποσά βραδια το 2018 μέχρι όλη την καραντίνα που περάσαμε να παίζουμε παιχνίδια και να τρώμε σχεδόν κάθε βράδυ, we came a long way big bro . Ima keep your legacy going! Long live my brother. LEGEND!” έγραψε στην ανάρτησή του ο FY.