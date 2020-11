Χαρδαλιάς: Οι στιγμές είναι κρίσιμες -Υπομονή άλλες 30 ημέρες

1 Shares Share Tweet

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και αντίστοιχα πρέπει να προσαρμόζεται και η στρατηγική μας, που στον πυρήνα της παραμένει σταθερή, καθώς απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η δημόσια υγεία, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πανδημία του κορωνοϊού.

O κ. Χαρδαλιάς, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση νέου ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα, όπου σημειώθηκαν 2.166 νέες μολύνσεις, σημείωσε πως «οι στιγμές είναι κρίσιμες, αν όμως ενώσουμε όλοι δυνάμεις και ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών, αν εφαρμόσουμε τα μέτρα ευλαβικά, μπορούμε να τα καταφέρουμε και η χώρα μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση».

«Παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα, την κατάλληλη στιγμή, και πρέπει να δουλέψουμε με τον κερδισμένο χρόνο. Αυτό που χρειάζεται στην τεράστια επιμονή και υπομονή που έχουμε κάνει είναι να προσθέσουμε άλλες 30 μέρες», πρόσθεσε.

Ξεκινώντας την ενημέρωση, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέφερε πως από σήμερα το πρωί 46 περιφερειακές ενότητες βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης επίπεδο «κίτρινο» και 26 περιφερειακές ενότητες στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, επίπεδο «κόκκινο».

Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι το ιδιαίτερα υψηλό επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται στις ΠΕ της Θεσσαλονίκης και Σερρών έκανε αναγκαία τη λήψη άμεσων και εξατομικευμένων μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού στις περιοχές αυτές. Όσον αφορά στα σχολεία, είπε πως παραμένει ανοικτή η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα γυμνάσια, ενώ για τα λύκεια προβλέπεται τηλεκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά τους χώρους λατρείας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών, ο υφυπουργός ανέφερε ότι οι Λειτουργίες πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία πιστών.

Τι ισχύει με τα ταξί και τα ΙΧ

Σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν στο «κόκκινο» επίπεδο, διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί που ισχύουν για τα ταξί και τα ΙΧ, ένας επιβάτης πλέον του οδηγού, προφανώς και δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιτρέπεται η μεταφορά και δεύτερου επιβάτη όταν η μετακίνηση γίνεται για ιατρικούς λόγους, συμπλήρωσε, και σημείωσε πως το μόνο που απαιτείται είναι να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά αναγκαία αποδεικτικά.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο από τα καταστήματα, το take away και το drive through δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο το delivery, σημείωσε.

Χαρδαλιάς: Δεν υπάρχει μεγάλη διασπορά στα σχολεία

Αναφορικά με τα σχολεία, ο κ. Χαρδαλιάς διέψευσε ουσιαστικά τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε λόγο για αύξηση κρουσμάτων. «Τα σχολεία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε δει πως δεν υπάρχει μεγάλη ενδοσχολική διασπορά. Το πρόβλημα δεν ήταν τα σχολεία μας. Οι ειδικοί αποφάσισαν πως στα λύκεια σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη διασπορά (Θεσσαλονίκη, Σέρρες) είναι επικίνδυνο να μπει ο ιός στα σχολεία, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η τηλεκπαίδευση» είπε.