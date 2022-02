Δεδομένα μητρώου (Registry) αποκαλύπτουν την ασφάλεια των COVID-19 εμβολίων σε άτομα με ρευματικές και μυοσκελετικές νόσους

24 Shares Share Tweet

Τα αποτελέσματα του COVAX Registry της EULAR έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ατόμων με φλεγμονώδεις RMDs ανέχεται καλά το COVID εμβόλιο, καθώς δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο προφίλ ασφαλείας συγκριτικά με το αντίστοιχο στο γενικό πληθυσμό ή σε άτομα με μη φλεγμονώδεις RMDs αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ( ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α). Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σύντομες αντιδράσεις στην ένεση. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ζητήθηκαν επιπλέον ερωτήσεις περί ασφάλειας σε άτομα με φλεγμονώδεις RMDs ήταν η ανησυχία ότι το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει έξαρση της νόσου. Στην παρούσα μελέτη, μόνο το 4,4% των ατόμων εμφάνισαν έξαρση μετά το COVID εμβόλιο και μόνο το 0,6% κατηγοριοποιήθηκε ως σοβαρή. Η πλειοψηφία των ασθενών (>98%) μπόρεσαν να συνεχίσουν τη λήψη της κανονικής τους αγωγής χωρίς αλλαγές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη μελέτη παρατηρήθηκε χαμηλό ποσοστό COVID-19 λοιμώξεων στα άτομα με ρευματικά και μυοσκελετικά προβλήματα μετά τον πλήρη εμβολιασμό τους.

Τα ανωτέρω ευρήματα είναι πολύτιμα και θα υποστηρίξουν τις συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την αναλογία οφέλους/κινδύνου για τον COVID εμβολιασμό για άτομα με ρευματικά και μυοσκελετικά προβλήματα. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές θα φανούν χρήσιμες για την ανάπτυξη νέων και αναθεωρημένων συστάσεων.

Γενικά, άτομα με φλεγμονώδεις ή αυτοάνοσες ρευματικές και μυοσκελετικές νόσους (RMDs) δεν έχουν συμπεριληφθεί σε προγράμματα κλινικών δοκιμών για εμβόλια κατά της COVID-19. Το γεγονός, αυτό, είχε εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των COVID εμβολίων σε ασθενείς με φλεγμονώδεις RMDs. Το Registry COVAX επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του COVID εμβολιασμού σε άτομα με RMDs. Η πιο πρόσφατη δημοσίευση αποκαλύπτει δεδομένα από > 5.000 άτομα που νοσούν από διάφορες RMDs και εμβολιάστηκαν με διαφορετικά είδη COVID-19 εμβολίων. Τα ευρήματα θα καθησυχάσουν τους επαγγελματίες υγείας και τους εμβολιασμένους αλλά θα ενισχύσουν και την εμπιστοσύνη των νοσούντων στην ασφάλεια των εμβολίων.

Το Φεβρουάριο 2021, η EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology), δημιούργησε το COVAX, το οποίο αποτελεί μητρώο όπου ιατροί συλλέγουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον COVID εμβολιασμό σε άτομα με φλεγμονώδεις και μη φλεγμονώδεις RMDs. Στους ρευματολόγους, σε χώρες που συνεργάζονται με την EULAR, ζητήθηκε αν καταγράψουν όσα περισσότερα περιστατικά γίνεται σε άτομα με RMDs που έλαβαν ένα COVID-19 εμβόλιο, ανεξαρτήτως της εμφάνισης ή όχι ανεπιθύμητων ενεργειών.

Από το Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο 2021, συλλέχθηκαν πληροφορίες για 5.121 άτομα με διαφορετικές RMDs που έλαβαν μία τουλάχιστον δόση από ένα COVID εμβόλιο. Οι πιο κοινές φλεγμονώδεις RMDs ήταν η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα και η ψωριασική αρθρίτιδα. Οι πιο κοινές μη φλεγμονώδεις RMDs ήταν η οστεοαρθρίτιδα και η οστεοπόρωση. Μεταξύ των φλεγμονωδών RMDs ασθενών, το 54% λάμβανε καθιερωμένο συνθετικό αντιρρευματικό τροποποιητικό της νόσου (csDMARD), το 42% λάμβανε βιολογικά DMARDs (bDMARDs) και το 35% λάμβανε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (ήτοι glucocorticoids, mycophenolate, azathioprine).

Πηγή:

Machado PM, Lawson-Tovey S, Strangfeld A, et al. Safety of vaccination against SARS-CoV-2 in people with rheumatic and musculoskeletal diseases: results from the EULAR Coronavirus Vaccine (COVAX) physician-reported registry. Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 31 December 2021. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-221490

Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα και αριθμεί περισσότερα από 7.500 μέλη, τα οποία είναι κυρίως άτομα που νοσούν από Ρευματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα, Ρευματολόγοι και ιατροί που

ενδιαφέρονται για τις ρευματικές παθήσεις και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν ρευματικά από αυτοάνοσα νοσήματα. Όλα τα μέλη εργάζονται εθελοντικά. Μέλη της Επιστημονικής

Επιτροπής της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι καθηγητές Ρευματολογίας σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας καθώς και καθηγητές και γιατροί άλλων ειδικοτήτων που σχετίζονται με ρευματισμούς. H ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. έχει 8

υποκαταστήματα σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ενώ έχει στρατηγική συνεργασία με τους συλλόγους ΙΑΣΙΣ & ΘΑΛΕΙΑ.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα εκπροσωπεί την Ελλάδα ως οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση EULAR, EULAR PARE ενώ έχει λάβει για τρεις συνεχόμενες χρονιές το 1ο βραβείο από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασθενών για τα θέματα «Η επαγγελματική ζωή και τα προβλήματα των ατόμων με ρευματικά νοσήματα», «Δικαιώματα των ατόμων με ρευματικά νοσήματα» και «Σεξουαλική ζωή νεαρών ατόμων με ρευματικά νοσήματα». Τον Ιούλιο 2020 έλαβε το 1ο βραβεία για τη δημιουργία με τη συνεργασία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου (CYPLAR του app StigmApp από την PAE ( PAIN ALLIANCE EUROPE) .

Είναι ιδρυτικό μέλος του Sjogren Europe και της AGORA PLATFORM, αποκλειστικό μέλος για την Ελλάδα της Επιτροπής Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης των Ηνωμένων Εθνών, της PAIN ALLIANCE EUROPE,του WORLD PATIENT ALLIANCE, του WORLD LUPUS FEDERATION (Παγκόσμιου Οργανισμού για την ενημέρωση για τον

Σ.Ε.Λ.), του LUPUS EUROPE , του Vasculitis International (Ομοσπονδία Συλλόγων ασθενών με Αγγειίτιδες), της ASIF (Διεθνής Ενωση Συλλόγων Ασθενών για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλοαρθρίτιδα) και του EURORDIS, ενώ συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Συλλόγων με Διαφάνεια της ΕΕ. Συμμετέχει σε πλήθος project σε συνεργασία με πανεπιστήμια της χώρας όπως το ΑΠΘ, το ΠΑΔΑ , και το Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ που έχουν να κάνουν με δημόσια υγεία & mobile εφαρμογές.

Από το Οκτώβριο 2020 με το Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία – του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA), στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, 2020-2022 με κεντρικό μήνυμα «Μειώστε την καταπόνηση» και βασικό αντικείμενο τη διαχείριση και πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία.

Στεγάζεται στην οδό Σταδίου 51, στην Ομόνοια και λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 – 16:00 ενώ την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Τηλ: 210 8237302 ) εξυπηρετούν επαγγελματίες ψυχολόγοι. Περισσότερες πληροφορίες στο www.arthritis.org.gr και στις σελίδες της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σε fb, LinkedIn, Instagram & twitter