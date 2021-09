«Δεν μιλάμε τόσο πολύ…»

2 Shares Share Tweet

Ποδαρικό στην πρεμιέρα της νέας εκπομπής της Ελένης Τσολάκη έκανε ο Νίκος Μπάρτζης, ο οποίος προχώρησε σε αρκετές αποκαλύψεις για τους φίλους του από το Survivor.

Μεταξύ άλλων, ο πρώην παίκτης του Survivor απάντησε και στο ποια είναι η σχέση του πια με τον Τζέιμς Καφετζή και την Άννα Μαρία Βέλλη, λέγοντας πως κάποια πράγματα έχουν αλλάξει.

«Είναι καλοκαίρι και ο καθένας έχει τις δουλειές του. Περισσότερο συναντιέμαι με την Άννα Μαρία, λόγω ότι είμαστε δίπλα. O James είναι στη Ρόδο, δε μιλάμε τόσο πολύ. Μιλάμε λίγο στο τηλέφωνο. Μέχρι εκεί. Τώρα τον χειμώνα λογικά θα ξαναενωθούμε. Είδα ότι ο James θα είναι και στο Just the 2 of us. Εγώ σαν Νίκος δε θα ξαναέμπαινα αμέσως σε ριάλιτι. Εμένα δε μου έκαναν αντίστοιχη πρόταση. Το ταξιδιωτικό από όσο ξέρω ναυάγησε. Μείναμε στα ραντεβού», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μπάρτζης.