«Δεν θυμάμαι ποιος με χτύπησε» επιμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της

Εξιτήριο πήρε χθες Πέμπτη (30.10.2025) η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, μέσα στο σπίτι της στο Κορωπί, από τον σύντροφό της.

Η 40χρονη, με καταγωγή από τη Λιθουανία, πέρασε το κατώφλι του νοσοκομείου έπειτα από 8 ημέρες νοσηλείας μετά τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό της από τα χέρια του 50χρονου συντρόφου της στο Κορωπί, παρουσία μάλιστα των δυο ανήλικων παιδιών τους. Το έντονα τραύματα στο πρόσωπό της, αποτυπώνουν τις σκηνές φρίκης με την ίδια να επαναλαμβάνει πως δεν θυμάται ποιος είναι ο δράστης της άγριας επίθεσης.

Η ίδια λέει πως δεν είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Φωτογραφία -από τον Οκτώβριο του 2023-που δημοσίευσε σήμερα (31.10.2025) το Live News, δείχνει τις μελανιές στο κορμί της.

Λίγο νωρίτερα κάτι συγκλονιστικό είχε συμβεί τον Ιούνιο.

«Η σύζυγος ξημερώματα κοντά 4 το πρωί τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν κατά τις 6 το πρωί, όλα αυτά έγιναν στις 17 Ιουνίου του 2023».

«Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν μέχρι κάποιο σημείο»

Στο πλευρό της γυναίκας ο πατέρας της, θα την βοηθήσει όπως λένε να ορθοποδήσει.

«Θέλω να σας πω ότι έχει αμνησία και πιθανότατα να διαρκέσει πολύ καιρό και δεν μπορεί να πει τίποτε λογικό αυτή τη στιγμή. Υποφέρει από μετατραυματικό σοκ και γι’ αυτό, μέχρι να επανέλθει η μνήμη της, δεν μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση.

Ποια είναι η γνώμη σας για τον σύζυγό της;

«Είναι προφανές, γιατί πρέπει να σας το πω αυτό; Δεν καταλαβαίνετε; Αν ένας άνδρας χτυπάει τη μάνα των παιδιών του με τέτοιο τρόπο, είναι τρομερό. Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν μέχρι κάποιο σημείο. Το τραύμα ήταν ελαφρύ και φυσικά αυτός υποσχόταν και η κόρη μου θέλησε να σώσει τον πατέρα για το παιδί της.

Είχε μέχρι έναν βαθμό καλή σχέση με τα παιδιά, μέχρι έναν βαθμό όμως, γιατί η ικανότητά του να λειτουργήσει με τα παιδιά ήταν περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε ένας βαθμός επικοινωνίας με αυτά. Η Άγκνες παρέμενε στη σχέση, φυσικά δεν περίμενε ότι αυτό το τεράστιο τραύμα θα συνέβαινε».





Θα ζητήσει την επιμέλεια

Η 40χρονη έχει ζητήσει την επιμέλεια των παιδιών της και φαίνεται πως θα την πάρει.

Η ίδια λέει πως δεν ευθύνεται ο σύζυγος αλλά δεν θυμάται ποιος ευθύνεται. Η πολιτεία, από την άλλη, με ευθύνη -όσο της επιτρέπουν και οι συνθήκες- αναζητά απαντήσεις και προσπαθεί να στηρίξει την 40χρόνη.

Ενώ την ίδια ώρα, η ίδια ανέφερε και πάλι πως δεν θυμάται τίποτα από όσα έγιναν.

Ο δικηγόρος της 40χρονης, Παναγιώτης Αλεξόπουλος, μιλώντας στο Live News είπε για την εντολέα του:

«Πράγματα τα οποία ήξερε αυτή η γυναίκα ότι της συνέβησαν την προηγούμενη φορά της κακοποίησης τα κατήγγειλε.





Είναι μια γυναίκα που ήταν βαριά χτυπημένη και οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες δύο μέρες δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που είδα εγώ τις προηγούμενες μέρες. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις μετά την εντατική αναρωτιόταν πώς έφθασε εκεί».