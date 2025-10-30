Δένδιας: Εθελοντική στράτευση γυναικών το 2026

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, την αναγέννηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» μίλησε σήμερα, Πέμπτη (30.10.2025), ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα: «Η ελληνική αμυντική βιομηχανία εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών», στην οποία επανέλαβε ότι ήδη δύο χώρες ενδιαφέρονται να αγοράσουν το ελληνικής κατασκευής αντι-drone σύστημα «Κένταυρος». Μάλιστα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε «το καλύτερο σύστημα anti-drone Bayraktar στον κόσμο», καθώς είναι σχεδιασμένο ειδικά για την αντιμετώπιση των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Πράγματι η Τουρκία έχει καταφέρει να πουλήσει πάρα πολλά drones Bayraktar σε διάφορες χώρες. Κάθε μία από τις χώρες που η Τουρκία έχει πουλήσει, έχει έναν αντίπαλο. Ο αντίπαλος της χώρας στην οποία έχει πουλήσει η Τουρκία, μπορεί κάλλιστα να προμηθευτεί από εμάς το καλύτερο σύστημα ‘αντι-drone Bayraktar’ που υπάρχει στον κόσμο. Και παρεμπιπτόντως έχουμε ήδη ενδιαφέρον από δύο χώρες για να αγοράσουν τον Κένταυρο, πέρα από την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Δένδιας είπε: «Έδειξε στην ελληνική κοινωνία ότι περνάμε σε μια καινούργια εποχή. Και επίσης, όπως παρατηρήσατε, ένα τμήμα από αυτό το κομμάτι της παρέλασης ήταν δικής μας παραγωγής. Και ο Κένταυρος και ο Υπερίων που παρουσιάσαμε στην Θεσσαλονίκη. Παρουσιάσαμε δυο κινητά εργοστάσια παραγωγής drones, τα οποία συνοδεύουν τις μεγάλες μονάδες μας. Και τα οποία μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε. Σε ελάχιστα χρόνια κάθε ελληνικός σχηματισμός θα έχει ένα κινητό εργοστάσιο παραγωγής drones, ελληνικών drones με ελληνική τεχνολογία και με προγραμματιστή επί του εργοστασίου που να μπορεί να αναπροσαρμόζει τις δυνατότητες του drone σε σχέση με το τι έρχεται από την άλλη πλευρά».

Ωστόσο, στην απέναντι πλευρά, «η Τουρκία αυτή τη στιγμή παρατάσσει, θα σας δώσω έναν αριθμό, κατά τις δικές μας ενημερώσεις, άνω του 1 εκατ. drones. […] Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός. Και αν θέλει κανείς να καταλάβει τι μπορεί να συμβεί, αρκεί να δει τι συνέβη στην Αρμενία, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, για να καταλάβει πώς μπορεί να απωλεστεί μια μάχη, χωρίς καν να μπορείς να πυροβολήσεις». «Προσπαθούμε λοιπόν όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά θέλω να το βλέπω και θετικά», πρόσθεσε.

Οι σχέσεις με την Τουρκία

Ερωτώμενος για τη σημερινή επίσκεψη του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα και τη συμφωνία της Τουρκίας για την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter από την Βρετανία, ο κ.Δένδιας είπε χαρακτηριστικά: «Να σας πω, ποιος είμαι εγώ που θα υποδείξω στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία πως θα διεξάγει την εξωτερική της πολιτική σε σχέση με μια άλλη χώρα».

Ωστόσο, διετύπωσε για ακόμη μια φορά το ερώτημα κατά πόσο οι στρατηγικές επιδιώξεις του δυτικού κόσμου προσομοιάζουν με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας.

Υποστήριξε ότι η Τουρκία άσκησε και ασκεί Νεοθωμανική εξωτερική πολιτική. «Το τελευταίο διάστημα έχει προσπαθήσει να στρογγυλέψει γωνίες. Αλλά υπάρχουν πράγματα εκεί που δεν έχουν αλλάξει».

Για παράδειγμα, η Τουρκία είναι η έδρα ενός μεγάλου τμήματος της εξωτερικής παρουσίας της Χαμάς. «Η ισλαμική αντιμετώπιση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης δεν είναι κάτι που ελαττώνεται. Είναι κάτι που μεγεθύνεται», συνέχισε.

«Είχαμε άλλη αντίληψη για τον πρόεδρο Ερντογάν εδώ και κάποια χρόνια. Έχουμε άλλη σήμερα για τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Δεν υποτιμώ καθόλου, και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει καταφέρει να μετασχηματίσει την Τουρκία. Έχει κάνει τεράστια άλματα. Έχει πετύχει πράγματα. Το ερώτημα, όμως, που καλείται ο Δυτικός κόσμος στο σύνολο του να απαντήσει είναι αν η κατεύθυνση την οποία έχει δώσει στην Τουρκία είναι συμβατή με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα και τις αξίες της Δύσης».

Αναφερόμενος στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας μέσω της «Ατζέντας 2030», ο κ.Δένδιας τόνισε ότι η τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει την μόχλευση δυνάμεων και δυνατοτήτων, ώστε οι αριθμοί να μην παίζουν τον κύριο ρόλο. «Γιατί δεν χρειάζεται να ξεγελιόμαστε. Είμαστε περίπου το 1/9, το 1/10 του πληθυσμού της Τουρκίας».

Η Τουρκία στο SAFE – «Δεν υπάρχει όρος ομοφωνίας»

Μιλώντας για την ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, o υπουργός είπε:

«Είμαι ίσως από τους λίγους, ίσως και ο μόνος, που έχω καθίσει κι έχω διαβάσει όλον αυτόν τον πολύπλοκο και γραμμένο Κανονισμό σε μια ευρωπαϊκή γλώσσα. Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες χρησιμοποιούν εκφράσεις οι οποίες να επιδέχονται δεκάδες ερμηνείες, ώστε να μπορούν να τους βολεύει.

Για την εισαγωγή της Τουρκίας στη χρηματοδότηση τουρκικών προϊόντων, κατά 100% τουρκικών προϊόντων, έτσι; Για να είμαστε σαφείς, από το Safe ο κανονισμός δεν θέτει προϋπόθεση ομοφωνίας. Υπάρχει όμως δέσμευση της επιτροπής, ότι θα φέρει αυτή τη σύμβαση με πρόταση να ψηφιστεί με ομοφωνία.

Θεωρώ αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρήσει τη δέσμευσή της. Ακριβώς για να την τηρήσει είχα διατυπώσει ευθέως από τον Μυστρά την προειδοποίηση προς την Ευρώπη στις 29 Μαΐου του 2025. Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα το τηρήσει.

Και νομίζω ότι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι το λογικό αυτονόητο. Πώς θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο μία χώρα που έχει εκδώσει απειλή πολέμου (casus belli) εναντίον χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και η οποία χώρα μάλιστα κατέχει και άλλη χώρα και η οποία έχει και άλλα παράνομα κλπ;

Ξέρετε, ουδείς εξ ημών είναι ‘τουρκοφάγος’ και ουδείς εξ ημών είναι που δεν επιθυμεί καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά για να υπάρχουν καλές σχέσεις πρέπει να είναι ειλικρινείς οι σχέσεις και ειλικρινής σχέση σημαίνει ο ένας να σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα του άλλου», κατέληξε για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις

Μιλώντας για τη νέα ρύθμιση που φέρνει την εθελοντική στράτευση γυναικών στον ελληνικό στρατό, ο ΥΕΘΑ δήλωσε:

«Ξεκινάμε το 2026 την εθελοντική στράτευση γυναικών. Θα ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε μια μονάδα 100, 150 εθελοντριών για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τις γυναίκες ακόμα περισσότερο με τις Ένοπλες Δυνάμεις διότι στα επαγγελματικά μας στελέχη είμαστε αρκετά καλά. Το 17% των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι γυναίκες. Είμαστε περίπου στον μέσο όρο του παγκόσμιου δείκτη.

Πρέπει όμως να πάμε και ένα βήμα παραπέρα ώστε να δημιουργηθεί η υποδομή αλλά και η αντίληψη και η κουλτούρα εάν ποτέ χρειαστεί, οι γυναίκες να μπορούν να υπηρετήσουν δίπλα στους άντρες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Αυτό λοιπόν ξεκινάμε, νομίζω ο γυναικείος πληθυσμός της χώρας θα το αγκαλιάσει με ενθουσιασμό. Και ξαναείπα, έχουμε φτιάξει, συνεχίζουμε σε αυτό, ένα ειδικό στρατόπεδο, πάμε σιγά-σιγά, αλλά είναι κάτι το οποίο με γεμίζει με μεγάλη αισιοδοξία.

Οι γυναίκες έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα στις Ένοπλες Δυνάμεις και το κάνουν ήδη».

Πηγή: OnAlert.gr