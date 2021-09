Δωρεάν Online Event: Πιλοτική Αξιολόγηση των Παραδοτέων για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα των Νέων

17 Shares Share Tweet

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Πιλοτική Αξιολόγηση των Παραδοτέων για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα των Νέων«, την Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 14:00 μ.μ. έως τις 15:30 μ.μ., στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Eye in Rural – The enhancement of Youth Entrepreneurship in Rural».

Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων στον αγροτικό τομέα, μέσω της πιλοτικής αξιολόγησης, όπου θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρώτοι τα παραδοτέα για την αγροτική επιχειρηματικότητα που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από το έργο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

-Νέους ηλικίας 18-30.

-Νέους που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την αγροτική επιχειρηματικότητα.

-Όσους/ες θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με το έργο και την αγροτική επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες συμμετοχής:

Η διεξαγωγή της εκδήλωσης θα γίνει στα ελληνικά.

Για εγγραφή και συμμετοχή, πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h9lr_Y3_cUy3YgIidGDjSTC7BpVagJVKsM4UKTAEpbZUQktKTFNWUjY0MklaSFFCOEVOUkRWMDNRNy4u

Επισκεφτείτε τη Facebook σελίδα του event: https://www.facebook.com/events/3042179675993480