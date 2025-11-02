Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη

Βυθισμένη σε βαθιά οδύνη είναι η Αγγελική Νικολούλη, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα.
Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη, δημοσιεύει σήμερα (02.11.2025) το patrisnews.com.
Η δημοσιογράφος διατηρούσε πολύ στενή σχέση με τη μητέρα της, αφού ήταν εκείνη που την στήριζε σε κάθε της νέο βήμα επαγγελματικό ή προσωπικό
Το 2024, η Αγγελική Νικολούλη είχε αποκαλύψει τις περιπέτειες που περνούσε η μητέρα της με την υγεία της.
Η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε χθες Σάββατο, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, η κηδεία της θα γίνει την προσεχή Τετάρτη (05.11.2025) στον Πύργο.
