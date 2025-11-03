«Έχει απειλήσει ξανά να μας πυροβολήσει επειδή παίζουμε»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για έναν άνθρωπο που ενοχλούνταν από τις φωνές των παιδιών που έπαιζαν στο γηπεδάκι της Επανομής, κοντά στο σπίτι τους και στο διαμέρισμά του, κάνουν λόγο οι κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας για τον 55χρονο που το βράδυ της Κυριακής πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα, όταν ενοχλήθηκε από τις φωνές παρέας ανηλίκων, με συνέπεια να τραυματιστεί ένας 15χρονος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ, όταν ο 55χρονος, ενοχλημένος από τις φωνές των παιδιών που έπαιζαν στο γήπεδο, άρπαξε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 15χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει τραύματα από σκάγια στα πόδια, το χέρι αλλά και στο μεσοθωράκιο, με το περιστατικό να έχει αναστατώσει όλη τη γειτονιά.

Σε δηλώσεις τους, οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν τον φόβο τους και για τα δικά τους παιδιά που παίζουν στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ αναφέρουν ότι αρκετοί γνώριζαν πως ο 55χρονος ενοχλείται από τις φωνές των παιδιών. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο άνδρας απειλεί ακόμη και να πυροβολήσει με την καραμπίνα τους ανήλικους.

«Εχει απειλήσει ξανά να μας πυροβολήσει», καταγγέλει 14χρονος

Σύμφωνα με μαρτυρία 14χρονου, ο 55χρονος εμφανιζόταν συχνά μπροστά τους με την καραμπίνα και τους απειλούσε ότι θα τους πυροβολήσει επειδή τον ενοχλούσε που έπαιζαν.

«Εχει γίνει πάρα πολλές φορές. Είχε βγει έξω με την καραμπίνα και μας έλεγε «φύγετε ο από εδώ κω…παιδα, είναι ώρα κοινής ησυχίας, ενώ δεν ήταν. Εμείς ήμασταν εδώ, παίζαμε μπάλα και ακούγαμε μουσική. Βγήκε ο τρελός… και μας έβριζε κανονικά. Άλλη φορά μας έχει κυνηγήσει με το αυτοκίνητο», αναφέρει ο ανήλικος.

«Επειδή του είχαμε πει ότι δε θα φύγουμε από εδώ βγήκε με το αμάξι και άρχισε να μας κυνηγάει έως το πάρκο. Εμείς κρυφτήκαμε και ένας άλλος (κάτοικος) βγήκε και τον έβριζε. Έχει βγάλει άλλες δύο – τρεις φορές καραμπίνα, είναι σαν τουφέκι. Βγαίνει έξω με την καραμπίνα και φωνάζει «φύγετε κω…παιδα θα σας πυροβολήσω». Εμείς τρέχαμε φυσικά. Φοβόμασταν και δεν το είχαμε καταγγείλει γιατί ήμαστε μικροί και δε θα μας άκουγε η αστυνομία», σημείωσε.

Όπως καταγγέλλει μητέρα νεαρής, ο 55χρονος βγήκε από το σπίτι του και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των παιδιών που άκουγαν μουσική. «Έρχονται τα παιδιά και τα κυνηγάει. Ο γιος μου είναι 15 χρονών και δεν μπορεί να πάει να παίξει πουθενά», σημειώνει.

«Τα παιδιά παίζουν μέχρι και αργά το βράδυ. Αυτός ο άνθρωπος έχει θέμα. Πολλές φορές φωνάζει στα παιδιά “φύγετε από εδώ” και έχει δημιουργήσει προβλήματα. Δεν έχει ξαναπυροβολήσει, όμως. Τα παιδιά στα γηπεδάκια θα παίξουν, πού θα πάνε;» αναφέρει άλλη κάτοικος της γειτονιάς.

«Δεν γνωρίζαμε ότι έχει καραμπίνα. Είναι σοκαριστικό το περιστατικό που συνέβη», συμπληρώνει.

«Τα παιδάκια έρχονται κάθε απόγευμα στο μαγαζί και παίρνουν νεράκια και αναψυκτικά. Έχουμε σοκαριστεί από το περιστατικό», ανέφερε άλλη κάτοικος που διατηρεί κατάστημα στην περιοχή, προσθέτοντας ότι στο σημείο παίζουν τα απογεύματα παιδιά κάθε ηλικίας.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί του Τμήματος Θερμαϊκού εντόπισαν και συνέλαβαν άμεσα τον 55χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Επικίνδυνης Εγκληματικότητας Θερμαϊκού. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μετά τη δίωξη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: protothema.gr