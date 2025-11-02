«Έχω εισπράξει φθόνο από ανθρώπους με τους οποίους ήμασταν στην ίδια ομάδα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για τον φθόνο που έχει εισπράξει στην επαγγελματική του διαδρομή, ακόμα και από πρώην συνεργάτες του, μίλησε ο Κώστας Τσουρός όταν συνάντησε τη Ναταλία Γερμανού στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” το μεσημέρι της Κυριακής στον Alpha.

«Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Εμείς με τον Κώστα, δεν έχουμε χάσει ποτέ την επαφή μας. Θα έχω πάντα να λέω για την εντιμότητά του, τα επαγγελματικά του ταλέντα τα γνωρίζετε. Εγώ θέλω να πω για την επαγγελματική του εντιμότητα, που πέντε μήνες πριν λήξει η σεζόν είχε έρθει στο γραφείο και μου είχε πει ότι θέλει να είμαι η πρώτη που θα το μάθει, ότι έχει δεχτεί μια πρόταση και θα ήθελε χωρίς μεταξύ μας κακία να τον αφήσω να ακολουθήσει την καρδιά του», είπε η Ναταλία Γερμανού μόλις τον υποδέχτηκε.

«Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε. Μου φαίνεται σαν χθες. Θεωρώ ότι δεν έφυγα ποτέ από εδώ με κάποιο τρόπο… Είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι μου. Ήμασταν μαζί εδώ τρία χρόνια, ξεκινήσαμε μαζί, εσύ έκανες 8 χρόνια, τα τρία πρώτα ήμασταν μαζί, ήσουν σχολείο. Πάντα, κάθε μέρα όταν είμαι στον αέρα θυμάμαι κάτι που μου έχεις πει εσύ, πώς αντιμετώπιζες τα πράγματα. Είχα μάθει τόσα πράγματα από σένα», απάντησε ο Κώστας Τσουρός.

«Είχα μια διαμάχη μαζί του που δεν είχα ποτέ με κανέναν άλλον», παραδέχτηκε ακόμα ο παρουσιαστής για την κόντρα του με τον Αλέξη Γεωργούλη.

«Επειδή μπορεί να πουν ότι παραπονιέμαι και τα λοιπά, θα πω την αλήθεια. Έχω εισπράξει φθόνο. Έχω εισπράξει φθόνο πολλές φορές και από ανθρώπους με τους οποίους ήμασταν στην ίδια ομάδα και εγώ εξελισσόμουν και στη συνέχεια, ας πούμε, έκανα ακόμα ένα βήμα παραπάνω και οι άνθρωποι που πριν ήταν δίπλα μου και μου το έπαιζαν καλοί… μου έσκαβαν μετά τον λάκκο», εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο παρουσιαστής στην πρώην συνεργάτιδα του.

«Αυτό όμως είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν θα έπρεπε να είναι αλλά δυστυχώς είναι. Και ενώ εμείς στην τηλεόραση για κάποιο λόγο το έχουμε ως πολύ φυσιολογικό αυτό, πρέπει λίγο να φύγουμε απ’ αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό», πρόσθεσε.

«Δηλαδή εννοώ πως λέμε ότι στην τηλεόραση υπάρχουν πισώπλατα μαχαιρώματα, ο ένας βγάζει το μάτι του άλλου και τα λοιπά. Λέμε “ε, συμβαίνουν”, κάποια στιγμή όμως πρέπει να σταματήσουν αυτά να συμβαίνουν. Επίσης εγώ τον φθόνο δεν τον έχω καθόλου μέσα μου. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο δεν έχω οπότε, όταν ο άλλος το δείχνει σε μένα, το αναγνωρίζω κατευθείαν», συμπλήρωσε, επίσης, Κώστας Τσουρός στο μαγκαζίνο του Alpha.

«Με ενοχλεί όταν στην τηλεόραση μιλάνε άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το θέμα», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.