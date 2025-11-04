Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για το μακελειό στα Βορίζια: Εκεί κρατούνται συγγενείς του 39χρονου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (04.11.2025) στελέχη του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος, με φόντο το μακελειό με τους 2 νεκρούς στα Βορίζια.

Σε αυτές τις φυλακές κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου. Στο συγκεκριμένο μακελειό σκοτώθηκε και μία 56χρονη γυναίκα η οποία θα κηδευτεί σήμερα στα Χανιά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκε ένα μαχαίρι και ένα κινητό το οποίο μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν επικοινωνίες που σχετίζονται με την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Κάτοικος της περιοχής και συγγενής της μιας οικογένειας που ενεπλάκη στο φονικό, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τονίζοντας πως όλο το χωριό τρέμει τη στιγμή που θα αποφυλακιστούν οι συγγενείς του 39χρονου καθώς υπάρχει περίπτωση να θελήσουν να πάρουν εκδίκηση για τον χαμό του ανθρώπου τους.

«Θα αποφυλακιστούν μέλη του θανόντα σε λίγο καιρό. Δεν θέλω να φανταστώ τι μπορεί να συμβεί. Εγώ θέλω ειρήνη ανάμεσα στις οικογένειας μας αλλά είναι δύσκολο. Τα αίματα έχουν ανάψει. Δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, είναι βεντέτα», είπε συγκεκριμένα.

Όσον αφορά τα αίτια που που προκάλεσαν το μακελειό, ανέφερε:

«Τα πράγματα πολύ φοβάμαι ότι θα γίνουν χειρότερα. Καλούν συγγενείς που είναι μακριά να γυρίσουν πίσω. Ο οικισμός αυτός είναι από τους πιο σκληρούς της Κρήτης. Εκεί υπάρχουν άτυποι κανόνες που δεν πρέπει να τους παραβείς. Δεν ήθελε η οικογένεια να κατοικήσει εκεί η άλλη οικογένεια. Πήραν το οικόπεδο αυτό με το σπίτι πάνω και το έφτιαξαν. Για να φανταστείτε ήθελαν τόσο πολύ να μην προχωρήσουν που τους έλεγαν θα πληρώσουμε εμείς όλο το κόστος για να φύγετε. Τελικά τους έβαλαν βόμβα. Την γυναίκα που πυροβόλησαν δεν είναι άσχετη. Έχει συγγένεια με την άλλη οικογένεια. Ο γιος της είχε εμπλακεί και το ψάχνουν. Ακόμα και τα παιδιά τους οι 2 οικογένειες τα πηγαίνουν σε διαφορετικά σχολεία για να μην είναι στο ίδιο», δήλωσε.

Μία ημέρα πριν το μακελειό, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού τους προφυλακισμένους συγγενείς του: τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τον είδαν.

Λίγες ώρες μετά έπεσαν οι πυροβολισμοί στη μέση του χωριού με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός. Τα δυσάρεστα νέα δεν άργησαν να μαθευτούν και στις φυλακές με αποτέλεσμα η οικογένειά του να προκαλέσει αναστάτωση, ζητώντας να παρευρεθεί στην κηδεία.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι προσπάθησαν να κρατήσουν ήρεμο τον 39χρονο αλλά μάταια. Στην σκέψη ότι έχασε έτσι τον αδελφό του, ούρλιαζε να του ανοίξουν τις πόρτες, έκλαιγε και κόντεψε να γκρεμίσει όλη τη φυλακή.

Οργή και κατάρες στην κηδεία του 39χρονου

Η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (03.11.25) στα Βορίζια, σε βαρύ πένθος, με μια μαυροφορεμένη πομπή να συνοδεύει το φέρετρο στο νεκροταφείο υπό τα άγρυπνα βλέμματα των αστυνομικών που έχουν κατακλύσει το χωριό του Ηρακλείου μετά τους πυροβολισμούς.

Η πομπή που συνόδευσε την νεκροφόρα σταμάτησε στο σημείο όπου έγινε το αιματοκύλισμα. Στην κορυφή της πομπής, η χήρα, η μητέρα και οι αδελφές του 39χρονου που ούρλιαζαν από τον πόνο, ζητώντας εκδίκηση.

Στα σοκάκια του χωριού ακούγονταν οι κραυγές της χήρας του 39χρονου, η οποία φτάνοντας στην εκκλησία και βγαίνοντας από τη νεκροφόρα υποβασταζόμενη εκτόξευε κατάρες κατά της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο Φανούρης Καργάκης ήταν πατέρας 5 παιδιών, τρία εκ των οποίων βαφτίστηκαν την Κυριακή, όπως επιτάσσει το κρητικό έθιμο.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 6 άτομα, μεταξύ αυτών ο 39χρονος νεκρός. Οι αρχές αναζητούν τα 3 αδέλφια που φέρεται πως κρύφτηκαν στα βουνά. Πληροφορίες της ΕΛΑΣ αναφέρουν πως στο περιστατικό εμπλέκονται και άλλοι οι οποίοι όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί.