Έγραψε ιστορία η Σωτηρούλα Σπανού: Στα 22 της, έγινε η πρώτη γυναίκα που κατατάσσεται εθελοντικά για θητεία στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου

Το πρωί της Παρασκευής, μόνο μία από τις δύο γυναίκες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου παρουσιάστηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού, όπου ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες ένταξής της.

Σύμφωνα με το sigmalive, η δεύτερη γυναίκα που είχε αρχικά εκφράσει ενδιαφέρον να καταταγεί, άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή και δεν παρουσιάστηκε στο ΚΕΝ.

Η Σωτηρούλα Σπανού, 22 ετών, έφτασε στο στρατόπεδο γύρω στις 9 το πρωί και προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επίσημη κατάταξή της. Στη συνέχεια θα αναμένει το φύλλο πορείας της για τη μονάδα που θα επιλέξει να υπηρετήσει, όπου και θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευσή της. Ο λόχος που θα τοποθετηθεί είναι αποκλειστικά γυναικείος, με κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία και εκπαίδευση εθελοντριών.

Η 22χρονη έλαβε ήδη τον πλήρη εξοπλισμό του νεοσύλλεκτου και ό,τι άλλο απαιτείται για την ένταξή της στο στράτευμα. Αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά τη Δευτέρα, για να ξεκινήσει επίσημα την εκπαίδευσή της.

Σε δηλώσεις της, η ίδια ανέφερε: «Ναι, ενδιαφέρομαι, μου αρέσει αυτό το θέμα. Νιώθω μια περιέργεια, να δω πώς είναι. Είναι ο τομέας που θέλω να ασχοληθώ». Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία της να συνεχίσει επαγγελματικά την πορεία της στον στρατό, στέλνοντας και ένα μήνυμα προς τις άλλες γυναίκες: «Να προσπαθήσουν, δεν χάνουν κάτι. Είναι μια δοκιμή».

Ο παππούς της Σωτηρούλας, σε δηλώσεις του, τόνισε τη χαρά και την περηφάνια του για την επιλογή της εγγονής του να υπηρετήσει εθελοντικά στην Εθνική Φρουρά. «Είμαι χαρούμενος, γιατί η εγγονή μου ήρθε στον στρατό να υπηρετήσει. Έχει δώσει ξανά εξετάσεις, δεν πέρασε, αλλά επιμένει να μπει στον στρατό εθελοντικά, να μείνει, να δει και να προωθηθεί στο στράτευμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.