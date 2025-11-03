Έκτακτη σύνοδος των Πρυτάνεων: Θα ζητήσουν παράταση της προθεσμίας για τη διαγραφή των αιώνιων φοιτητών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων έχει συγκληθεί για σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2025, στις 16.00.

Η συμμετοχή θα είναι διαδικτυακή, με προεδρεύοντα τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Χαράλαμπο Μπιλλίνη. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου ολοκληρώνουν τη σύνθεση του νέου προεδρείου της Συνόδου.

Αφορμή για τη σύγκληση της Έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων είναι οι επικείμενες διαγραφές φοιτητών, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια, να αποστείλουν στην Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης τους καταλόγους με τους διαγραφέντες φοιτητές.

Οι Πρυτάνεις αναμένεται να ζητήσουν παράταση της προθεσμίας αυτής έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πρακτικές λεπτομέρειες, όπως η εγκατάσταση του λογισμικού, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τον ακαδημαϊκό χώρο. «Δεν πρόκειται να παρακάμψουμε το νόμο, θα προχωρήσουμε στις διαγραφές κανονικά, όπως ορίζει ο νόμος. Προηγουμένως, όμως, πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο προσέλκυσης όσων περισσότερων φοιτητών γίνεται για να καταφέρουν να φτάσουν στη λήψη του πτυχίου τους καθώς και να διευθετήσουμε ορισμένα ζητήματα πρακτικής φύσης, όπως η λειτουργία του απαραίτητου λογισμικού», αναφέρουν χαρακτηριστικά χωρίς να προσδιορίζουν, ωστόσο, στην παρούσα φάση το επιπλέον χρονικό διάστημα που θα διεκδικήσουν. Σε κάθε περίπτωση, επιδίωξη της Έκτακτης Συνόδου είναι να βρεθεί μία κοινή συνισταμένη για όλα τα Πανεπιστήμια, ώστε ακολούθως να ζητήσουν παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το υπουργείο Παιδείας.

Εκτός του θέματος των διαγραφών των λιμναζόντων φοιτητών, στη Σύνοδο πρόκειται να αναδειχθεί, επίσης, η ανάγκη στήριξης του Πρύτανη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καθηγητή Ιωάννη Χατζηγεωργίου, ύστερα από την επέμβαση της αστυνομίας στις 14/10 στην κατάληψη της Σχολής Αρχιτεκτόνων και στη σύλληψη 15 φοιτητών και φοιτητριών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο protothema.gr o Πρύτανης Χατζηγεωργίου: «Εφήρμοσα το νόμο». Η δήλωσή του είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την ανακοίνωση για τη στήριξη στο πρόσωπό του, η οποία προηγήθηκε και ήταν πρωτοβουλία των Πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ανάλογη υποστήριξη, αναμένεται να ζητηθεί και για το πρόσωπο του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη, κατόπιν των πειθαρχικών διώξεων που ασκήθηκαν κατά φοιτητών.

Πηγή: protothema.gr