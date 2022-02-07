Έκτακτο δελτίο καιρού – Έρχεται πολικός αεροχείμαρρος με θυελλώδεις ανέμους

«Συναγερμός» από την ΕΜΥ για πολύ ισχυρούς ανέμους σε στεριά και θάλασσα. Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία.
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 105 – ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022/1000 UTC
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 07-02-22/03 UTC
ΧΑΜΗΛΟ 1002 ΜΕ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 999 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 07/12 UTC.
ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1027 ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ ΚΑΙ 1025 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 07/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8
ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ 07/13 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 07/16 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9
ΜΠΟΥΤ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 07/19 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8
ΜΕΛΙΤΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8
ΜΕΛΙΤΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΑΠΟ 07/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΣΙΔΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΑΠΟ 07/13 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 07/19 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8
ΚΑΙ ΑΠΟ 07/21 8 Η 9
ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΑΠΟ 07/13 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 07/16 ΔΥΤΙΚΟΙ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.00
ΑΠΟ 07/13 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/22 UTC
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.00, ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΑΠΟ 07/16 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/22 UTC
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8