Ελληνική αντι-Navtex στη νέα τουρκική Navtex

Με αντι-Navtex απάντησε η Ελλάδα στη νέα τουρκική Navtex που εξέδωσαν οι τουρκικές Αρχές για το ερευνητικό Oruc Reis σήμερα.

Σύμφωνα με την ελληνική αντι-Navtex, η τουρκική είναι παράνομη και αφορά σε «μη εγκεκριμένη δραστηριότητα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Η ελληνική Navtex:

ZCZC HA72 111050 UTC NOV 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 678/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC NOV 20.

Νωρίτερα, οι τουρκικές Αρχές εξέδωσαν νέα Navtex για το ερευνητικό Oruc Reis .

H νέα παράνομη οδηγία προς ναυτιλλομένους αφορά σε περιοχή νότια του Καστελόριζου και έχει ισχύ έως τις 23 Νοεμβρίου.

Η προηγούμενη Navtex για το Oruc Reis έληγε στις 14 Νοεμβρίου, ωστόσο η τουρκική πλευρά έσπευσε να την ανανεώσει γρήγορα -κάτι το οποίο είχε κάνει και την προηγούμενη φορά.