ΕΛΤΑ: Πώς έκλεισαν το 42% των καταστημάτων τους – Η επόμενη μέρα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σοκ προκάλεσε χθες (31.10.25) στους κατοίκους μιας σειράς περιοχών της χώρας το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, λουκέτο μπήκε σε 204 υποκαταστήματα τους, στα πλαίσια «αναπροσαρμογής του δικτύου», με το προσωπικό των ΕΛΤΑ να «μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια».

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως το πλήθος των 204 υποκαταστημάτων που κλείνουν αντιστοιχεί στο 42% του συνόλου ανά την επικράτεια (επί συνόλου 486).

Όσον αφορά το κριτήριο με το οποίο έκλεισαν δεν ήταν αμιγώς γεωγραφικό – πληθυσμιακό, δηλαδή δεν έκλεισαν όλα τα υποκαταστήματα στις αραιοκατοικημένες, απομονωμένες πχ ορεινές ή νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Αντίθετα, υπήρξε κοινωνικό κριτήριο, δηλαδή αν σε ορισμένες περιοχές μπορούν οι κάτοικοι τους να εξυπηρετηθούν ταχυδρομικά ή όχι.

Κρίσιμο θα είναι το μέτωπο των θέσεων απασχόλησης των μόνιμων εργαζομένων των καταστημάτων που κλείνουν, ιδίως εκείνων στις απομονωμένες περιοχές.

Πηγές του newsit.gr αναφέρουν πως δεν τίθεται θέμα απόλυσης τους, παρά μόνο μετάθεσης τους σε άλλες υπηρεσίες, αν και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εθελούσιας εξόδου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως στόχος της εταιρείας είναι τα αμέσως επόμενα χρόνια να καταλάβει τη 2η θέση στην ταχυδρομική αγορά σε σχέση με την 3η που κατέχει σήμερα.

Πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες στις περιοχές χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας «στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.

Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους. Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις και φορείς εξυπηρετούνται μέσω των κινητών κέντρων περισυλλογής αλληλογραφίας, τα οποία διέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις.

Επιπλέον, εξετάζονται ήδη συνεργασίες με ιδιώτες επαγγελματίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης, υπό το εμπορικό σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέχεια της παρουσίας και των υπηρεσιών σε κάθε δήμο, με πιο ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας».

Πηγή: newsit.gr