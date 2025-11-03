ΕΛΤΑ: Προχωράει το νέο πλάνο αναδιάρθρωσης των καταστημάτων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε σταδιακό τερματισμό λειτουργίας ζημιογόνων καταστημάτων πανελλαδικά προχωρούν από σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2025, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), στο πλαίσιο του νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η κίνηση αυτή αποτελεί κρίσιμο στάδιο στη στρατηγική μετασχηματισμού που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Επεκτείνοντας το μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» που φέρνει όλες τις υπηρεσίες απευθείας στον πολίτη, τα ΕΛΤΑ ενισχύουν το δίκτυο διανομής και τις ψηφιακές υπηρεσίες τους. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Γρηγόρης Σκλήκας, «το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς, αλλά μια υπηρεσία που φτάνει ακόμη πιο κοντά στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και αξιοπιστία».

Η εταιρεία αναφέρει πως στόχος δεν είναι η συρρίκνωση, αλλά η διάσωση και αναγέννηση των ΕΛΤΑ, με αξιοποίηση ενός ισχυρού ανθρώπινου δικτύου: 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier. Με πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS κ.λπ.), οι ταχυδρόμοι μπορούν να διεκπεραιώνουν πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων στο χώρο του πολίτη.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται σε συνταξιούχους και κατοίκους δυσπρόσιτων περιοχών. Σε κάθε σημείο όπου διακόπτεται η λειτουργία καταστήματος, οι πολίτες ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και έχουν άμεση επικοινωνία μαζί του για προγραμματισμό κατ’ οίκον παράδοσης. Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο 212 0000 700, μέσω του οποίου μπορούν να κλείνουν ραντεβού ή να λαμβάνουν πληροφορίες.

Ο κ. Σκλήκας τόνισε ότι «κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο. Με το ΕΛΤΑ κατ’ οίκον, κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, στο σπίτι του, με τον ίδιο άνθρωπο που τον εξυπηρετούσε πάντα – αλλά τώρα ακόμα πιο γρήγορα, πιο απλά, πιο ψηφιακά και πιο κοντά».

Το οικονομικό υπόβαθρο της απόφασης

Η αναδιοργάνωση του δικτύου χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση ως αναγκαίο βήμα για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, καθώς τα ΕΛΤΑ λειτουργούν σήμερα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά και παραμένουν ελλειμματικά.

Λιγότερο από το 10% των εσόδων προέρχεται από τα φυσικά καταστήματα, ενώ αυτά κοστίζουν περίπου το 45% των συνολικών δαπανών της εταιρείας. Πολλά από τα καταστήματα παρουσίαζαν ζημίες άνω των 150.000 ευρώ ετησίως.

Η διοίκηση επισημαίνει πως η συνέχιση λειτουργίας καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και χαμηλή προσέλευση δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη επιλογή. Η ύπαρξη τέτοιων δομών θα μπορούσε να απειλήσει συνολικά την επιβίωση των ΕΛΤΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τζίρος των ΕΛΤΑ ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας είναι πολλαπλάσιο και αγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ, με βάση επίσημα στοιχεία.

204 καταστήματα αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Υπενθυμίζεται ότι «λουκέτο» θα μπει μόνο σε καταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Δωδεκάνησα) και οι αλλαγές δεν αφορούν καταστήματα εκτός των πόλεων.

Όσον αφορά τα καταστήματα της περιφέρειας δόθηκε παράταση τριών μηνών πριν διακοπεί η λειτουργία τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, «για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξεταστεί η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

Η απόφαση στηρίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και αποτελεί συνέχεια ενός εκτεταμένου σχεδίου μετασχηματισμού των τελευταίων δυόμισι ετών. Στο διάστημα αυτό προχώρησαν σε συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη, με τουλάχιστον ένα κατάστημα σε κάθε νησί. Στις υπόλοιπες περιοχές, η εξυπηρέτηση συνεχίζεται μέσω αγροτικών ταχυδρόμων, κινητών μονάδων, συνεργαζόμενων σημείων και πρακτορείων με την εμπορική ταυτότητα των ΕΛΤΑ.

Στην περιφέρεια δόθηκε τρίμηνη παράταση, ώστε να υπάρξει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και πιθανή ανάπτυξη συνεργαζόμενων πρακτορείων όπου αυτό είναι εφικτό.

Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, παραμένει στον πυρήνα του σχεδίου. Κανένας εργαζόμενος δεν χάνει τη θέση του, αλλά αξιοποιείται σε νέους ρόλους που ενισχύουν κρίσιμους τομείς όπως η διανομή, η εξυπηρέτηση πελατών και η ψηφιακή λειτουργία της επιχείρησης, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο εθελούσιας εξόδου.

Η ανακοίνωση από τα ΕΛΤΑ

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών. Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια. Η πλειονότητα των συναλλαγών -επιστολές, δέματα, πληρωμές- πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξεταστεί η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

Πιο αναλυτικά, η λίστα με τα 46 ταχυδρομικά καταστήματα που διακόπτουν την λειτουργία τους σήμερα, είναι:

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171), ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΙΜΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR), ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18), ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49), ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13), ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54), ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14), ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ 3, ΑΧΑΪΑΣ

ΡΟΔΟΥ 2, ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.), ΧΑΝΙΩΝ

Η κυβερνητική τοποθέτηση και οι αντιδράσεις

Με αφορμή τις ανακοινώσεις της διοίκησης των ΕΛΤΑ για κλείσιμο καταστημάτων και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τοποθετήθηκε δημόσια για τις αλλαγές, λέγοντας: «Πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ταχυδρομεία, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη καθώς αλλάζει δραματικά η αγορά και οι επιστολές έχουν αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έγιναν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας – τελευταία ήταν το 2023 – με κλείσιμο καταστημάτων. Και σήμερα τα ΕΛΤΑ είναι ολοφάνερο ότι πράγματι χρειάζονται παρεμβάσεις γιατί διαφορετικά θα κλείσουν και αυτό θα ωφελούσε τους ανταγωνιστές τους. Έχουν πρόβλημα ρευστότητας το οποίο δεν θα τους επιτρέπει σε λίγο να πληρώνουν μισθούς».

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι υπήρξε έλλειψη ενημέρωσης πολιτών και βουλευτών σχετικά με την οξύτητα της κατάστασης, λέγοντας ότι «είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα. Η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν αρνητική, ούτε έχει χαρακτήρα αναλγησίας. Προσπαθεί να πετύχει να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ χωρίς προβλήματα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, να μην έχουν θέματα ελλειμμάτων και ρευστότητας στην καθημερινή διαχείριση. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε οποιονδήποτε κάνει κριτική, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξε ενημέρωση».

Έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, Αθανάσιος Καββαθάς, ανακοίνωσε ότι στη μια το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης (4.11.2025), θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη κοινή σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με θέμα την αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ και το κλείσιμο καταστημάτων.

Όπως ανέφερε, «μετά την διατύπωση του αιτήματος που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον γενικό γραμματέα της Βουλής και όλους τους αρμόδιους υπουργούς, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ειδική κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ενημέρωση επί θεμάτων ΕΛΤΑ και ειδικότερα για το κλείσιμο καταστημάτων σε όλη την χώρα. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου».

Πηγή: newsit.gr