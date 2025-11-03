ΕΛΤΑ: Σε θέσεις μάχης η αντιπολίτευση ενόψει της συνεδρίασης των επιτροπών – Να κληθούν φορείς ζητεί το ΠΑΣΟΚ και ο Χατζηδάκης ο ΣΥΡΙΖΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την παρουσία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ενόψει της αυριανής κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα την «Ενημέρωση για θέματα των ΕΛΤΑ και ειδικότερα για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων σε όλη τη χώρα».

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν σχετική επιστολή προς τους προέδρους των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, «προκειμένου να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση».

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η παρουσία των παραπάνω φορέων είναι απαραίτητη, ώστε τα μέλη των Επιτροπών να ενημερωθούν για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος ταχυδρομικών καταστημάτων, τις επιπτώσεις στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνική συνοχή.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους και προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. Τονίζει, δε, ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα ζητήματα που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες, ζητώντας διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή των αρμόδιων φορέων στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κληθεί ο Χατζηδάκης

«Μετά τις αποκαλύψεις της “Εφημερίδας των Συντακτών” για την ενημέρωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τα ερωτήματα, είναι πλέον αμείλικτα», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ειδικότερα, διερωτάται αν «γνώριζε ή όχι ο κ. Χατζηδάκης ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ήδη προχωρήσει σε απόφαση για τη μαζική αναστολή λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων», όπως και «ότι από την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση των ΕΛΤΑ επέδωσε περίπου 600 “φύλλα πορείας” σε προσωπικό 204 καταστημάτων για να γίνουν διανομείς αλλού, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μένουν χωρίς βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες».

«Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, ο ίδιος είχε ήδη λάβει από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναλυτική επιστολή από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ και στενό συνεργάτη του, Γρηγόρη Σκλήκα, στην οποία περιγραφόταν με κάθε λεπτομέρεια η οικονομική κατάσταση του οργανισμού και το σχέδιο συρρίκνωσής του. Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ, η επιστολή αυτή είχε κοινοποιηθεί και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, που έχει την εποπτεία της “Καθολικής Υπηρεσίας”. Η ενημέρωση υπήρξε πλήρης. Η σιωπή, ωστόσο, εκκωφαντική», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «αν γνώριζε, είναι συνυπεύθυνος για μια πρωτοφανή πράξη απαξίωσης του δημόσιου οργανισμού. Αν δεν γνώριζε, τότε τίθεται ζήτημα λειτουργίας και αξιοπιστίας του “επιτελικού κράτους” και της ίδιας της κυβέρνησης».

«Για όλους αυτούς τους λόγους ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας την παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, στην αυριανή κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, προκειμένου να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις για το ποιος γνώριζε, ποιος αποφάσισε και ποιος καλύπτει το κλείσιμο και την απαξίωση των ΕΛΤΑ», τονίζει και καταλήγει: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την ανήξερη. Οι πολίτες αξίζουν καθαρές απαντήσεις».