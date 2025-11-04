Επική απάντηση Μανώλη Χριστοδουλάκη σε Βάσια Αναστασίου: «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη» (βίντεο()

Αίσθηση προκάλεσε η ατάκα της Βάσιας Αναστασίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στο MEGAnews.
«Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» ανέφερε αρχικά η Βάσια Αναστασίου, εννοώντας λογικά «επιλαχούσα». Όπως πρόσθεσε, θα είναι εκ νέου υποψήφια, «πρώτα ο Θεός» και τότε είπε το απίστευτο:
«Είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα!».
«Χαριτολογώντας το λέω», έσπευσε να συμπληρώσει.
Ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, που ήταν παρών στο πάνελ, σχολίασε από την πλευρά του: «Χαριτολογώντας; Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται…».
«Και είναι και φίλος» απάντησε η Βάσια Αναστασίου.
Στα παραπάνω έδωσε επική απάντηση ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής δημοσίευσε ένα απόσπασμα από συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο οποίο ο γνωστός τραγουδιστής τραγουδά το «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη!».
«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη…
Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου…
(Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Δείτε την σχετική ανάρτηση: