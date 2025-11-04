Επική απάντηση Μανώλη Χριστοδουλάκη σε Βάσια Αναστασίου: «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη» (βίντεο()

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αίσθηση προκάλεσε η ατάκα της Βάσιας Αναστασίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στο MEGAnews.

«Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» ανέφερε αρχικά η Βάσια Αναστασίου, εννοώντας λογικά «επιλαχούσα». Όπως πρόσθεσε, θα είναι εκ νέου υποψήφια, «πρώτα ο Θεός» και τότε είπε το απίστευτο:

«Είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα!».

«Χαριτολογώντας το λέω», έσπευσε να συμπληρώσει.

Ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, που ήταν παρών στο πάνελ, σχολίασε από την πλευρά του: «Χαριτολογώντας; Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται…».

«Και είναι και φίλος» απάντησε η Βάσια Αναστασίου.

Στα παραπάνω έδωσε επική απάντηση ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής δημοσίευσε ένα απόσπασμα από συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο οποίο ο γνωστός τραγουδιστής τραγουδά το «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη!».

«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη…

Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου…

(Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

