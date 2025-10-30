«Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μία δημόσια εξομολόγηση έκανε ο Σταμάτης Φασουλής και αναφέρθηκε στην περίοδο της ζωής του που είχε εντάξει στην καθημερινότητά του το αλκοόλ προκειμένου να ξεπεράσει όσα τον βασάνιζαν. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής του….

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης (30.10.2025) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά. Ο Σταμάτης Φασουλής παραδέχτηκε ότι κάποτε έπινε ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα αλλά έχει να βάλει αλκοόλ στο στόμα του εδώ και 20 χρόνια. «Έχω ερωτευτεί 2 – 3 φορές. Στους δύο δεν αξιώθηκε να ζεσταθεί σε σάρκα. Ήταν από πλευράς μου μόνο. Ο ένας κράτησε χρόνια. Το υποψιαζόταν. Το συζητούσαμε κι οι δύο κι ήμασταν νέα παιδιά. Μεγαλώσαμε μαζί. Δεν το έχω λύσει ακόμα και δεν θέλω. Έχω άλλα πράγματα που ευχαριστιέμαι. Κάποια στιγμή μπορεί να με αγκυλώνει σαν αγκάθι, αλλά όχι τόσο όσο να χάσω τον βηματισμό μου. Κάποτε συνεργαζόμασταν και μαζί. Ας πούμε κάτι άλλο», εξομολογήθηκε σε σχετική ερώτηση ο Σταμάτης Φασουλής.

Παράλληλα μίλησε για τη δεκαετία των 30 του, όπου εθίστηκε στο αλκοόλ.

«Είμαι πολύ ανασφαλής. Σε μια παρέα με πολλά άτομα δεν είμαι καλός. Κάποτε, για να το ξεπεράσω, στα 30 με 40, έπινα για να αντιμετωπίσω τον κόσμο. Τώρα δεν πίνω καθόλου. Εδώ και 20 χρόνια δεν το βάζω στο στόμα μου, ή πίνω λίγο κρασί όταν βγαίνω, γιατί βγαίνω μια φορά στις 15 μέρες. Τότε έπινα για να αντιμετωπίσω όλο αυτό. Τώρα δεν το αντιμετωπίζω. Η ανασφάλεια δεν είναι θέμα αποδοχής. Αισθάνομαι πάντα έξω από τα νερά μου, εκτός από το θέατρο, που νομίζω ότι κολυμπάω μια χαρά. Ακόμα και τώρα, για να μιλήσω στον οδηγό ταξί, το σκέφτομαι πολύ. Όχι για να μην κριθώ, μήπως μου πει, “τι θες μωρέ, σήκω φύγε”. Μη με ρωτήσεις γιατί. Έτσι αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι όλοι στον κόσμο δεν είμαστε αποδεκτοί από την κοινωνία. Πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Μπορεί να είναι λάθος. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι ο φόβος να μη με αγαπήσουν. Ο καλλιτέχνης θέλει να τον αγαπάνε», δήλωσε ο Σταμάτης Φασουλής.





«Με την παρέα μου, τα 4 – 5 άτομα, είμαι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν ανοίγομαι κοινωνικά, όταν ας πούμε είναι να μπω σε ένα εστιατόριο μέχρι να κάτσω στη θέση μου, δεν αισθάνομαι και τόσο καλά. Η ζωή μου είναι μοναχική. Κάποτε δεν ήταν και το είχα πληρώσει άσχημα αυτό. Μετάνιωσα τη συμπεριφορά μου και το ότι έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα. Δεν υπήρχε λόγος. Αυτό κράτησε 10 χρόνια, 30 με 40. Έκανα πράγματα και πιεζόμουν για να ανταπεξέλθω. Κάθε μέρα ήμουν και σε ένα κάλεσμα με ένα ουίσκι ή μια βότκα στο χέρι και έλεγα κάτι αηδίες και ξεράσματα. Και τώρα τα σκέφτομαι και λέω “γιατί τα έκανες αυτά;”. Θέλοντας όμως να υπάρξω σε έναν κόσμο που δεν άντεχα, έπρεπε να το αντέξω τεχνητά και κατέφευγα στο ποτό ή στη λογοδιάρροια, Μίλαγα για τα πάντα, έκανα ότι τα ήξερα όλα. Ξεράδια ήξερα», πρόσθεσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Επίσης, ο Σταμάτης Φασουλής αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Διονύση Σαββόπουλου, του οποίου εκφώνησε και τον επικήδειο.

«Περισσότερο εκπροσώπησα την φιλία μας για 10 χρόνια ήμασταν κάθε μέρα σχεδόν, μαζί. Εγώ όταν μιλούσα για το θέατρο τότε, μιλώ ουσιαστικά για το θέατρο τώρα ή καλύτερα, αυτή την στιγμή για συγκεκριμένο ηθοποιό. Αυτό νομίζω ότι έχει ωφελήσει και εμένα και τους ηθοποιούς», είπε χαρακτηριστικά.

«Εάν ήθελα να ζήσω εκ νέου ένα αίσθημα, θα ήταν ένας έρωτας. Δεν ξέρω αν θα ήταν με τον ίδιο άνθρωπο. Το αίσθημα είναι πάνω από τον άνθρωπο. Δεν σκέφτηκα ποτέ να έχω ένα παιδί. Στην εποχή μου δεν ήταν το “ιδανικό” το να έχεις οικογένεια λόγω του “Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια”. Πίστευα ότι στην ζωή είμαι εγώ το παιδί στην οικογένεια. Δεν ζω την ζωή που θα ήθελα αλλά την φαντάζομαι», είπε ακόμα ο Σταμάτης Φασουλής που φέτος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η Δεξιά, η Αριστερά και ο κυρ Παντελής», στο θέατρο Μικρό Παλλάς.