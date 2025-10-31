Έρχεται η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ – Δεξίωση και πάρτι με το που θα «πατήσει» Ελλάδα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα καταφθάνει σήμερα με ιδιωτικό τζετ που της παραχώρησε φίλος της επιχειρηματίας.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν έχει ανακοινώσει ώρα άφιξης και όπως γράφει στην στήλη της η Χριστίνα Κοραή, ένας λόγος είναι για να αποφύγει και τις τηλεοπτικές κάμερες. Προς τιμή της έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στην οποία δεν έχει ακόμα «κλειδώσει» αν θα παραβρεθεί η ίδια και αυτή είναι αύριο Σάββατο, 1/11/2025 στη συνάντηση γνωριμίας την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνοισραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30μμ) που βρίσκεται πολύ κοντά στην πρεσβευτική κατοικία στους Αμπελόκηπους. Για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα μιλήσει η ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας και φίλη της Ελένη Μπούση.

Το βράδυ του Σαββάτου η Γκιλφόιλ θα αναλάβει ρόλο οικοδέσποινας σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 έχει προγραμματιστεί χορός.

Την Κυριακή το βράδυ στις 21:00 θα βρεθεί στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της. Τον γνώρισε στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση, ενθουσιάστηκε με τα τραγούδια του, χόρεψαν μαζί.