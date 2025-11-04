Έρχονται έφοδοι σε νυχτερινά κέντρα για νοθευμένα οινοπνευματώδη ποτά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δρακόντειους ελέγχους στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με στόχο τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων, αδήλωτων τζίρων και παράνομης διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενόψει της έναρξης της χειμερινής σεζόν, σύμφωνα με το ertnews.

Στους ελέγχους θα αξιοποιηθούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως τα συστήματα e-send και myDATA, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένα από πλατφόρμες κρατήσεων, αναρτήσεις σε social media και πληροφορίες από το Google Maps σχετικά με την πυκνότητα των πελατών στα νυχτερινά κέντρα. Η επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο»– που έκανε πρεμιέρα στις αρχές του χρόνου – θα επαναληφθεί και θα επικεντρωθεί κυρίως στην αποκάλυψη αδήλωτων τζίρων και φορολογικών παραβάσεων, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τα νοθευμένα οινοπνευματώδη ποτά, μετά και τα τελευταία κρούσματα με τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα κάνουν εφόδους τα Σάββατα στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και θα βρίσκονται στους χώρους από το άνοιγμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα, επί δύο Σάββατα, ένας ελεγκτής θα βρίσκεται μόνιμα στο κεντρικό ταμείο και άλλος ένας στα …λουλούδια. Οι ελεγκτές θα καταγράφουν όλη την κίνηση και τις συναλλαγές, ενώ θα παρακολουθούν τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA.

Θα ακολουθήσουν οι διασταυρώσεις με τους ελεγκτές να προχωρούν στη σύγκριση των στοιχείων με τις εισπράξεις του προηγούμενου Σαββάτου (όπως εξελίχθηκαν χωρίς την παρουσία τους στο νυχτερινό κέντρο), με βάση τα στοιχεία που είχαν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Οι ελεγκτές θα βρεθούν ξανά στα κέντρα διασκέδασης τα οποία θα εμφανίσουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάστηκαν, των στοιχείων που έχουν εκδοθεί και των δεδομένων που ανέδειξε ο αλγόριθμος. Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα διαπιστωθούν παραβάσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα έως και με προσωρινό λουκέτο του καταστήματος.

Οδηγός η «βάση αναφοράς»

Η νέα πρακτική ελέγχου στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης που εφάρμοσε για πρώτη φορά εφέτος η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια βάση αναφοράς (benchmarking) για τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα, η οποία σε συνδυασμό με στοιχεία από ψηφιακά εργαλεία, υπολογίζει, με υψηλή προσέγγιση, τον τζίρο και τη διακύμανσή του ώστε να γίνονται επεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαβίβαση των αποδείξεων που εκδίδονται, αναλύοντας τα δεδομένα του αλγορίθμου και θα συντονίζει τους ελεγκτές, ώστε να επισκεφτούν στοχευμένα τις επιχειρήσεις, για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις μη έκδοσης αποδείξεων.

Μισθωτήρια

Παράλληλα θα γίνεται έλεγχος στα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού και μηχανημάτων, ώστε να διαπιστωθεί ποιος πραγματικά εκμεταλλεύεται τις επιχειρήσεις, προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των λεγόμενων «μπροστινών».

Σε όλες τις περιπτώσεις θα ζητηθεί από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις ο τρόπος εξόφλησης των αποδείξεων αξίας άνω των 500 ευρώ, για τις οποίες δεν θα υπάρχει στο e-send στοιχείο για πληρωμή μέσω POS.

Λαθραία οινοπνευματώδη

Ειδικά για τα ποτά-«μπόμπες», ελεγκτές θα επιφορτισθούν με την «απογραφή» τραπεζιών και κάβας, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα των οινοπνευματωδών.

Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης αλλά και πολλές κάβες, χαρακτηρίζονται βραχίονες της αγοράς των λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες εσόδων για το κράτος, ενώ εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία ανηλίκων και ενηλίκων.

Μόλις πρόσφατα οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αποκάλυψαν τη δράση δύο μεγάλων κυκλωμάτων σε Αργολίδα και Κρήτη, που λειτουργούσαν ουσιαστικά ως βιομηχανίες παραγωγής και διακίνησης λαθραίων οινοπνευματωδών. Διέθεταν χιλιάδες μπουκάλια έτοιμου προϊόντος, κενές φιάλες, πώματα, ακόμα και αποστακτήρια!

Τα ποτά-«μπόμπες» αποτελούν τον «κανόνα» και όχι την εξαίρεση σε πολλά νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, με το απολύτως επικίνδυνο για την υγεία αλκοόλ να παρασκευάζεται και να εμφιαλώνεται ακόμα και από τα ίδια τα καταστήματα.

Τα τελευταία περιστατικά με ανήλικους να προμηθεύονται χωρίς κανένα εμπόδιο αλκοόλ- παρά την αυστηρή νομοθεσία- έχουν σημάνει συναγερμό στις ελεγκτικές υπηρεσίες οι οποίες ανεβάζουν …στροφές εντείνοντας τους ελέγχους για τη διακίνηση λαθραίων οινοπνευματωδών επικίνδυνων για την υγεία.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις τελωνειακές υπηρεσίες, από την αρχή της χρονιάς μέχρι τον περασμένο μήνα, διενεργήθηκαν 9.596 έλεγχοι και έχουν βεβαιωθεί 691 παραβάσεις. Από αυτούς τους ελέγχους, οι 2.119 έχουν πραγματοποιηθεί από Κινητές Ομάδες- τους Ράμπο που κάνουν τις εφόδους στην αγορά- οι οποίες βεβαίωσαν 222 παραβάσεις, δηλαδή σε ποσοστό άνω του 10% των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Την περασμένη χρονιά, στην κατηγορία των αλκοολούχων, σημειώθηκαν 227 υποθέσεις κατασχέσεων, όπου μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 38.674 λίτρα τσίπουρου – τσικουδιάς, 605 λίτρα κρασιού, 41 λίτρα μπύρας, 1.841 λίτρα αλκοολούχων έως 40ο αλκοόλ και 83 λίτρα λικέρ.

Στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έγινε έλεγχος σε 2.785 δείγματα και βρέθηκαν 249 μη κανονικά δείγματα και 36 μη κανονικά-μη ασφαλή δείγματα. Το 62% (154 δείγματα) των μη κανονικών δειγμάτων αφορά αποκλειστικά θέματα επισήμανσης, ενώ τα δείγματα που χαρακτηρίστηκαν ως μη ασφαλή αφορούν μη αναγραφή αλλεργιογόνων συστατικών στην επισήμανση, υπέρβαση των ανωτάτων επιπέδων παρουσίας προσθέτων, παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων, καθώς και παρουσία φθαλικών εστέρων (χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κυρίως ως πλαστικοποιητές).