Ερώτηση 17 Ευρωβουλευτών για τις παράνομες απωθήσεις προσφύγων – μεταναστών από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα

Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΣ / The Left & μέλους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ε/Κ, Κώστα Αρβανίτη

0 Shares Share Tweet

Ενώπιον των (βαρύτατων) ευθυνών της για τις απάνθρωπες και παράνομες επαναλαμβανόμενες πράξεις των Βουλγαρικών αρχών φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ηγεσία με ερώτησή τους 17 Ευρωβουλευτές με πρωτοβουλία του Κώστα Αρβανίτη.

Οι 15 συνυπογράφοντες και μία η οποία στηρίζει την ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία / The Left επιχειρούν να σπάσουν το ακατανόητο τείχος σιωπής που έχουν υψώσει Κομισιόν, Frontex αλλά και Ελληνικές και Βουλγαρικές Αρχές γύρω από το θέμα των συχνών περιστατικών «προώθησης» σε ελληνικό έδαφος εξαθλιωμένων και εξευτελισμένων προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι είχαν φτάσει στη γειτονική χώρα μέσω Τουρκίας.

Τα παράδοξα αυτά «pushbacks» που διεξάγουν κατά καιρούς οι βουλγαρικές αρχές προσβάλλουν πρώτα και κύρια τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ίδιων των θυμάτων, συνιστούν όμως και ενέργεια που στρέφεται εναντίον της Ελλάδας, ενώ βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με κάθε έννοια Ενωσιακής Αλληλεγγύης και σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Για τους παραπάνω λόγους είναι εντελώς ανεξήγητη η αποσιώπησή τους από τη δημόσια σφαίρα, ενώ εξακολουθούν να συμβαίνουν και να καταγράφονται ακόμη και από δυνάμεις της Frontex, όπως είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν κατά την πρόσφατη επίσκεψη-αυτοψία στον Έβρο οι τρεις Ευρωβουλευτές της Αριστεράς Κορνήλια Ερνστ, Σίρα Ρέγκο και Κώστας Αρβανίτης.

Μάλιστα, εκτός από τις μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν πέσει θύματα της βίαιης αυτής πρακτικής οι τρεις πολιτικοί επιβεβαίωσαν και από επίσημα χείλη πως ανάλογα περιστατικά εξακολουθούν να συμβαίνουν και να καταγράφονται με όλο το τυπικό που προβλέπεται. Παρόλα αυτά δεν είναι ορατή στον ορίζοντα κάποια προσπάθεια να αποτραπεί η συνέχισή παρανομίας αυτής της από τη Βουλγαρική πλευρά.

Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο της Ερώτησης: σε ποιες ενέργειες προς την πλευρά της Βουλγαρίας σκοπεύει να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να πάψει αυτή η βαριά παράνομη πρακτική αλλά και ποιος είναι ο ρόλος και η ευθύνη της Frontex σε αντίστοιχες περιπτώσεις και φυσικά αν έχει εν προκειμένω εκπληρωθεί ο ρόλος και η αποστολή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Την ερώτηση συνυπογράφουν ο Αντιπρόεδρος του ΕΚ και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Δημήτρης Παπαδημούλης αλλά και σύσσωμη η Ευρωομάδα του κόμματος, οι δύο ΕΒ που είχαν συμμετάσχει στην περιοδεία σε Ριτσώνα-Έβρο-Σιντική Σερρών και Θεσσαλονίκη, δύο ΕΒ από την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, δύο από τους Πράσινους, ενώ κατατίθεται με την στήριξη της Ιταλίδας ΕΒ των Πρασίνων Rosa D’amato.

Ακολουθούν τα ονόματα των ΕΒ που συνυπογράφουν και το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

– Kostas Arvanitis, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ (The Left, Ελλάδα)

– Dimitris Papadimoulis, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ (The Left, Ελλάδα)

– Stelios Kouloglou, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ (The Left, Ελλάδα)

– Elena Kountoura, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ (The Left, Ελλάδα)

– Alexis Georgoulis, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ (The Left, Ελλάδα)

– Petros Kokkalis, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ (The Left, Ελλάδα)

======

– Cornelia Ernst, DIE LINKE (The Left, Γερμανία)

– Sira Rego, Izquierda Unida (The Left, Ισπανία)

======

– Ruiz Devesa Domenec, Partido Socialista Obrero Español (S&D, Ισπανία)

– Smeriglio Massimiliano, Partito Democratico (S&D, Ιταλία)

======

– Langensiepen Katrin, Bündnis 90/Die Grünen (Πράσινοι, Γερμανία)

– Careme Damien, Europe Écologie (Πράσινοι, Γαλλία)

======

– Daly Clare, Independents for change (The Left, Ιρλανδία)

– Barrena Pernando, EH BILDU (The Left, Ισπανία)

– Scholz Helmut, DIE LINKE (The Left, Γερμανία)

– Rodriguez Palop Eugenia, PODEMOS (The Left, Ισπανία)

Και supporter : D’amato Rosa, Independent (Πράσινοι, Ιταλία)

Γραπτή Ερώτηση για τις μαζικές επαναπροωθήσεις από τις βουλγαρικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια αποστολής τους στη βόρεια Ελλάδα, ευρωβουλευτές της TΗΕ LEFT συναντήθηκαν με θύματα βίαιων απωθήσεων από τις βουλγαρικές αρχές προς την Ελλάδα. Η ελληνική αστυνομία επιβεβαίωσε τουλάχιστον τρία περιστατικά «ομαδικών επαναπροωθήσεων», ένα εκ των οποίων έλαβε χώρα πριν από έναν μήνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 75 άτομα βρέθηκαν στην ελληνική επικράτεια γυμνά, κακοποιημένα και καταληστευμένα. Όλα δήλωσαν ότι απωθήθηκαν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα από τις βουλγαρικές αρχές. Η ελληνική αστυνομία επιβεβαίωσε στους ευρωβουλευτές ότι αξιωματούχοι της Frontex παρίσταντο στην απενημέρωση των ατόμων αυτών, καθ΄ όλα τα περιστατικά. Δεν κατόρθωσαν να διαλευκάνουν τι έχει κάνει η Frontex με τις πληροφορίες αυτές.

Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή προς τη Βουλγαρία, καθώς το παραπάνω περιστατικό παραβιάζει την οδηγία 2008/115/ΕΚ και το κεκτημένο της ΕΕ για το Άσυλο, δεδομένων και των καταδικαστικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ για την Ιταλία, σχετικά με την αδιάκριτη και μη καταγεγραμμένη επανεισδοχή ατόμων στην Ελλάδα και για την Ελλάδα, σχετικά με τις αδυναμίες του συστήματος ασύλου της.

Προτίθεται η Επιτροπή, με βάση το παραπάνω περιστατικό, να ελέγξει τη Frontex ως προς τα περιστατικά αυτά, καθώς και την εκπλήρωση της αποστολής της όπως αυτή αναφέρεται στους κανονισμούς που τη διέπουν;

Ποια βήματα ακολούθησε η Frontex κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των συμβάντων; Υπέβαλε Αναφορά Σοβαρού Περιστατικού για κάποιο από τα συμβάντα αυτά και, αν όχι, γιατί τα συμβάντα δεν καταχωρήθηκαν και δεν δημοσιοποιήθηκαν;